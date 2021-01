München - Conor McGregor ist ein Mann, der polarisiert. Ob man den MMA-Superstar nun liebt oder hasst, eines ist sicher: der Ire ist immer höchst unterhaltsam.

Bevor er in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das UFC-Oktagon zurückkehrt, um gegen Dustin Poirier zu kämpfen, lässt McGregor mal wieder keine Chance aus, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.

Dafür präsentierte der Kampfsportler einmal mehr seinen protzigen Reichtum und schob gleich noch ein paar Kampfansagen gegen seinen Rivalen Khabib Nurmagomedov hinterher.

McGregor protzt auf Instagram

In den letzten Tagen lieferte der 32-Jährige seinen mehr als 38 Millionen Followern eine echte Show auf Instagram. Mit Videos aus Abu Dhabi, wo UFC 257 stattfinden wird, die McGregor beim Schattenboxen, beim Yoga auf seiner Luxusjacht und am Strand zeigten.

Den Vogel schoss McGregor aber mit seiner neuen Uhr ab, die er in einer ganzen Bilderserie präsentierte.

Die Uhr mit dem schillernden Namen "Astronomia Tourbillon Baguette" wurde beim New Yorker Edeljuwelier Jacob & Co. handgefertigt, mit Diamanten besetzt und kostet eine Million Dollar. Passend zur Uhr zeigte sich "The Notorious" in einem neuen Rolls Royce und natürlich mit einem massgeschneiderten Anzug. Mit dabei ist auch immer McGregors Sohn Conor jr ...

McGregor nutzte die Aufmerksamkeit, um gleich ein wenig gegen seinen wohl größten Rivalen Khabib Nurmagomedov zu sticheln. Im Oktober 2018 hatte der Dagestaner McGregor zur Aufgabe gezwungen und besiegt. Nach einem Sieg gegen Justin Gaethje hatte "The Eagle" dann im Oktober letzten Jahres unbesiegt seine Karriere beendet. Gerade gibt es aber wieder Comeback-Gerüchte.

"Ich denke, er hat Angst gegen mich zu kämpfen", sagte McGregor zu "ESPN": "Da bin ich mir sogar verdammt sicher. Und ich kann es ihm nicht mal übelnehmen. Ich würde den Mann zerstören."

Auch wenn dies eine ziemlich gewagte Ansage ist, steht fest, dass ein Rückkampf der beiden Kontrahenten die Kassen für alle Beteiligten klingeln lassen würde. Und wer Conor McGregors Lebensstil auf Instagram verfolgt, weiß, dass dieser Mann eine Menge Geld braucht.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.