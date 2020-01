Am Samstag steht Conor McGregor zum ersten Mal seit Oktober 2018 wieder im Octagon, um sein Comeback gegen Donald Cerrone zu feiern. Der Ire hat sich viel vorgenommen, will am Ende des Jahres wieder UFC-Champion sein. Bis dahin will er erst einmal Ringrost abschütteln und dabei abkassieren. McGregor behauptet, dass er mit 80 Millionen Dollar Las Vegas verlässt.