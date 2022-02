München - Dass Conor McGregor eine polarisierende Persönlichkeit ist, ist nichts Neues.

Nun fiel der Ire mit Social-Media-Fotos auf, in denen seine Muskeln weitaus größer waren als gewohnt.

Muskeln ruft Antidoping-Behörde auf den Plan

Nicht nur seine Fans wurden stutzig, auch Experten glauben nicht, dass eine so große Muskelzunahme in so kurzer Zeit möglich ist. Laut Gerüchten sind die Fotos bearbeitet.

Auch die US-Antidopingbehörde USADA glaubt wohl nicht an natürliche Ergebnisse des Trainings von McGregor. Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen seit Jahresbeginn bereits vier Dopingtests bei McGregor vorgenommen sein.

Sein letzter Kampf liegt bereits sieben Monate zurück, seitdem hat McGregor trainiert - wohl legal, noch sind keine Doping-Vorwürfe gegen den Iren laut geworden.

Bald andere Gewichtsklasse?

Berichten zufolge soll der UFC-Kämpfer derzeit rund 90 Kilo wiegen. Normalerweise kämpft er jedoch im Leichtgewicht (bis 70 Kilogramm).

Muss er nun für den nächsten Kampf seine Gewichtsklasse wechseln? Laut seines Trainers John Kavanagh ist das nicht geplant: "Ich glaube nicht, dass es so schwierig sein wird, um ehrlich zu sein. Er hat in der Vergangenheit schon einige ziemlich dramatische Gewichtsreduktionen vorgenommen", so Kavanagh bei "FOX".

Bis zum Sommer hat er Zeit, dort soll sein Comeback-Kampf anstehen.

