München/Alabama - Nick Saban ist der erfolgreichste College-Football-Trainer der Geschichte. Doch auch nach mittlerweile sieben Titeln hat der 69-Jährige noch nicht genug.

An der University of Alabama unterschrieb der Head Coach einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028. Im Optimalfall wird er dann 77 Jahre alt sein.

Zehn Millionen US-Dollar pro Jahr

Sein ursprünglich bis 2025 laufendes Arbeitspapier wird so noch einmal um drei weitere Jahre verlängert - im Schnitt wird er dabei rund zehn Millionen US-Dollar pro Jahr kassieren.

Im September wird Saban in seine insgesamt 15. Saison bei den Alabama Crimson Tide gehen. Zuvor war er jeweils fünf Jahre als Head Coach bei den Michigan State Spartans sowie den LSU Tigers tätig.

Ausflug in die NFL bleibt ohne Erfolg

Zwischen 2005 und 2006 wagte der Rekordtrainer einen kurzen Ausflug in die NFL, bei den Miami Dolphins konnte er aber nicht an die Erfolge aus dem College anknüpfen und kam in zwei Jahren auf eine Bilanz von 15-17.

Ab 2007 formte er Alabama zum dominantesten College-Team der jüngeren Ära und feierte insgesamt sechs National Championships. 2003 hatte er bereits mit LSU triumphiert.

