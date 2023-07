von Oliver Jensen

ran: Hallo Herr Okoronkwo, Sie hatten mehrere Angebote aus dem College-Football vorliegen, unter anderem von South Carolina, Maryland, Michigan und Penn State. Warum haben Sie sich für Alabama entschieden?

Justin Okoronkwo: Alabama ist für mich das Traum-College, seitdem ich mit dem Football begonnen habe. Ich erinnere mich, dass ein früherer Trainer mir immer Szenen aus dem College-Football gezeigt hat, damit ich von deren Bewegungen lernen kann. Meist wurden mir Szenen von Alabama gezeigt. Von daher war es mein Traum, selber für dieses College zu spielen.

ran: Wie gelangt man als deutsches Football-Talent überhaupt an ein College? Wie war der Rekrutierungsprozess bei Ihnen?

Okoronkwo: Ich arbeite mit einer Organisation zusammen, die PPI Recruits heißt und von Brandon Collier ins Leben gerufen wurde. Er sucht in Deutschland die besten Talente zusammen und veranstaltet kleine Football-Camps. Mit den Top-Talenten macht er dann in den USA eine kleine College-Tour. Ich bin in diesem Jahr und auch im letzten Jahr dabei gewesen. Wir hatten an jedem Tag an einem anderen College ein Camp, sodass wir vor den Coaches spielen und entdeckt werden können.

ran: Ist das inhaltlich vergleichbar mit der NFL Combine, bei der die Talente verschiedene Tests meistern müssen?

Okoronkwo: Ja genau, man hat die typischen Combine-Übungen wie zum Beispiel den 40 Yard Sprint, Broad Jump, Vertical Jump und so weiter. Dann gab es noch ein Workout mit verschiedenen Drills unter dem jeweiligen Positionstrainer. Und am Ende gibt es dann noch Einzelgespräche…

ran: Dabei haben Sie auch mit Head Coach Nick Saban gesprochen, der seit 2007 Alabama trainiert und sechs Mal die College-Meisterschaft gewann. Wie war Ihr persönlicher Eindruck von ihm?

Okoronkwo: Ich war total aufgeregt. Es fühlte sich für mich an, als würde ich mit einem Präsidenten sprechen. Der ist einfach auf einem ganz anderen Level. Man hat großen Respekt, wenn man mit ihm ein Einzelgespräch führt. Er ist sehr ruhig und spricht sehr bedacht.

ran: Alabama hat mit Kevin Steele einen neuen Defensive Coordinator. Hatten Sie auch mit ihm bereits Kontakt?

Okoronkwo: Ja, mit ihm habe ich auch beim Camp gesprochen. Den meisten Kontakt habe ich allerdings zu meinem Linebacker-Coach. Ich hatte erst gestern mit ihm ein Video-Call, sodass wir uns ein bisschen kennenlernen, bevor ich ans College komme.

ran: Wie genau sieht Ihr Zeitplan aus?

Okoronkwo: Ich spiele jetzt erst einmal noch die Saison bei den Nürnberg Rams zu Ende und gehe dann im Januar des kommenden Jahres nach Alabama.

ran: Mit welchen Hoffnungen werden Sie in die USA reisen? Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie bereits in der Saison 2024 Ihre Einsätze bekommen?

Okoronkwo: Im ersten Jahr könnte ich vielleicht in den Special Teams ein bisschen zum Einsatz kommen. Aber ich mache mir keine allzu großen Hoffnungen. Das ist immerhin Alabama, dort spielen die ganzen Top-Talente. Ich weiß, dass ich noch an mir arbeiten muss. Es ist wichtig, dass ich bis dahin noch weiter an Gewicht zulege. Dann werden wir sehen, wie gut ich spieltechnisch hineinpasse. Ich habe bei den Camps ja bereits gegen amerikanische Kollegen gespielt und dabei festgestellt, dass die Spielgeschwindigkeit dort höher ist als in Deutschland. Aber ich konnte sofort mithalten. Ich glaube schon, dass ich dann meine Spielzeit bekomme.

ran: Was sind Ihre Stärken?

Okoronkwo: Was meine Trainer an mir zu schätzen wissen, ist auf jeden Fall mein Game-Speed, mein Spielinstinkt und meine physische Spielweise.

ran: Wie sind Sie überhaupt zum American Football gekommen?

Okoronkwo: Ich habe erst vor dreieinhalb Jahren mit dem Football begonnen, als ich 16 Jahre alt war. Jemand aus meiner Schulklasse meinte, ich solle einfach mal mit zum Football kommen. Seitdem liebe ich diesen Sport.

ran: Haben Sie den Traum, eines Tages in der NFL zu spielen?

Okoronkwo: Ich glaube, jeder, der Football spielt, träumt von der NFL. Wenn ich die Chance bekomme, würde ich das auf jeden Fall versuchen. Aber ich bin auch schon sehr stolz darauf, was ich bislang erreicht habe und dass ich nun ein Stipendium bei Alabama habe.

ran: Gibt es bestimmte Vorbilder, die Sie als Footballspieler inspirieren?

Okoronkwo: Ja, ich fand zum Beispiel Ray Lewis und Luke Kuechly super, weil das einfach überragende Linebacker waren.