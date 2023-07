Eine schockierende Nachricht aus dem College-Football: Am Wochenende verstarb der ehemalige Duke Football Offensive Lineman Kade Parmelly laut "Duke Football Talk" im Alter von nur 24 Jahren. Parmelly, der von Abilene Christian zu Duke wechselte, erkrankte an Leukämie.

"Im Februar dieses Jahres wurde bei Kade Leukämie diagnostiziert", schrieb Josh Cox von Duke Football Talk. "Seine Freunde und Familie zogen an einem Strang und taten alles, was sie konnten, um zu helfen. Aber die Chemotherapie war eine Belastung, wie sich viele von ihnen vorstellen können. Es fing an, sowohl körperlich als auch geistig seinen Tribut zu fordern. Nach einer extrem schwierigen Chemotherapie in der vergangenen Woche ging Kade am Freitag, den 7. Juli, nach Hause, um bei seinem Herrn und Erlöser zu sein."

Er verbrachte nur eine Saison bei den Blue Devils. Dies war aber mehr als genug, um viele Menschen zu berühren. Viele Freunde, Weggefährten und Fans äußerten mit Online-Posts ihre Anteilnahme.