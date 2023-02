College-Football

Skandal an der Universität Georgia! Football-Star Jamon Dumas-Johnson wurde infolge eines illegalen Straßenrennens schon am 10. Januar 2023 vorübergehend festgenommen, wie nun an die Öffentlichkeit gelangte.

Dies bestätigte das College auch, ohne dabei allerdings den Namen Dumas-Johnsons zu erwähnen. "Uns ist ein Bericht über einen Vorfall am 10. Januar auf der College Station Road bekannt, an dem einer unserer Studentensportler beteiligt war", hieß es im Statement.

Vorwürfe gegen Johnson: Illegales Straßenrennen und Fahrerflucht

Der Vorfall um den Linebacker soll sich Medienberichten zufolge genau einen Tag nach dem Georgias Sieg der College-Meisterschaft gegen TCU ereignet haben.

Dumas-Johnson wird vorgeworfen, sich mit hoher Geschwindigkeit ein illegales Straßenrennen geliefert zu haben, dabei gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmer rücksichtslos agiert zu haben. Zudem soll sich der College-Spieler anschließend dem Zugriff der Polizei durch Fahrerflucht entzogen haben.

Nur gut eine Woche nach dem Vorfall um Dumas-Johnson, der nun an die Öffentlichkeit geriet, starben nach den Feierlichkeiten der College-Meisterschaft dessen Georgia-Mitspieler Devin Willock und Betreuerin bei einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden zudem zwei weitere Staff-Mitglieder verletzt.