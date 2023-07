von Oliver Jensen,

Justin Okoronkwo zählt zu den größten Talenten im deutschen Football. Der Linebacker von den Nürnberg Rams schließt sich im kommenden Jahr der erfolgreichen College-Mannschaft Alabama Crimson Tide an. Ob dies der erste Schritt in die NFL sein könnte?

"Ich glaube, jeder, der Football spielt, träumt von der NFL. Wenn ich die Chance bekomme, würde ich das auf jeden Fall versuchen. Aber ich bin auch schon sehr stolz darauf, was ich bislang erreicht habe und dass ich nun ein Stipendium bei Alabama habe", sagte er im Exklusiv-Interview mit ran.

Josh Alaeze, der Head Coach und Defensive Coordinator der Nürnberg Rams, ist ein enger Begleiter von Okoronkwo und überzeugt davon, dass der 20-Jährige eine erfolgreiche Karriere hinlegen wird.

"Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass er in den nächsten fünf Jahren von einem NFL-Team gedraftet wird. Ich bin wirklich sehr zuversichtlich", sagt der Trainer im Gespräch mit ran.

"Er hat die Mentalität, um es dorthin zu schaffen. Ich habe selber College-Football in der Division 1 gespielt. Ich habe es nicht in die NFL geschafft. Aber er hat etwas, was ich nicht hatte. Ich hatte nicht den vollen Fokus, ich hatte nicht die volle Hingabe. Ich wollte es auch dorthin schaffen, habe dafür aber nicht genug investiert."

Alaeze bewundert, wie Okoronkwo sein ganzes Leben dem Football widmet: "Er geht morgens um sechs Uhr zum Unterricht und nimmt erst Abends um 10 Uhr nach dem Training in Nürnberg den Zug nach Hause, ist um Mitternacht im Bett, und dann geht morgens schon wieder der Wecker. Das zieht er jetzt seit sechs Monaten in diesem Rhythmus durch. Mit so viel Engagement habe ich damals nicht gearbeitet. Ich bin mir sicher, dass sich das bei ihm auszahlen wird, wenn er das weiterhin so durchzieht."

Okoronkwo ist "gut trainierbar und ein harter Arbeiter"

Grundsätzlich sei es für einen Trainer sehr angenehm, mit Okoronkwo zusammenzuarbeiten: "Ich würde sagen, seine größte Stärke ist, dass er sehr gut trainierbar ist. Das hat ihm in seiner Entwicklung sehr geholfen. Wenn ich ihm etwas sage, setzt er das um. Außerdem ist er ein sehr harter Arbeiter."

Alaeze ist bewusst, dass Okoronkwo im kommenden Jahr in Alabama mit einem völlig anderen Niveau konfrontiert wird. "Der größte Unterschied gegenüber Deutschland ist die Spielgeschwindigkeit", sagt er. "Er wird sich ein bisschen anpassen müssen. Aber das wird er schaffen. Und was die Athletik betrifft, mache ich mir bei Justin ohnehin keine Sorgen."

Der Trainer hält es für gut möglich, dass Okoronkwo dadurch bereits in seiner ersten Saison Spielzeit bekommen wird: "Ich denke, realistisch ist, dass er zunächst bei den Special Teams zum Einsatz kommt. Er kann ein Spieler sein, der sich als Freshman bereits einen guten Namen macht. Er ist ein ultra-talentierter Spieler."