College-Football

Trainiert Kilff Kingsbury schon bald wieder einen zukünftigen Nummer-1-Pick?

Zuletzt war Kingsbury vier Jahre lang Head Coach in der NFL bei den Arizona Cardinals. Dort arbeitete er in allen vier Saisons mit dem Nummer-1-Pick und Quarterback Kyler Murray zusammen.

Kingsbury arbeitete auch mit Mayfield zusammen

Es war nicht das erste Mal, dass der 43 Jahre alte Trainer einen Nummer-1-Pick coachte. Auch in seiner Zeit an der Texas Tech University trainierte er in Baker Mayfield einen späteren Nummer-1-Pick, der mittlerweile bei den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag steht.

Nun arbeitet Kingsbury wohl schon bald mit einem weiteren Top-Prospect zusammen. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, zieht es ihn an die University of Southern California zu den USC Trojans. Dort soll er unter Head Coach Lincoln Riley als Senior Offensive Analyst vor allem für die Quarterbacks verantwortlich sein.

Kingsbury zuletzt noch im Kontakt mit den Texans

USC-Spielmacher Caleb Williams gilt als eines der größten Spielmacher-Talente seines Jahrgangs. Der Gewinner der Heisman Trophy wird von vielen US-Experten im nächstjährigen Draft als potenzieller Nummer-1-Pick gehandelt. Kingsbury könnte dem 21-Jährigen dazu verhelfen.

Das Engagement bei den Trojans ist indes nicht das erste für den Trainer. 2018, nach seiner Entlassung bei Texas Tech, stand er bereits 35 Tage als Offensive Coordinator bei dem Team unter Vertrag. Dann allerdings klopften die Cardinals an die Tür und machten ihn zum Head Coach in der NFL.

Zuletzt führte Kingsbury sogar noch Gespräche mit den Houston Texans. Nun soll es aber doch vorerst wieder das College für ihn sein, wo er einst (bei Texas Tech, Anm.d.Red.) auch mit Star-Quarterback Patrick Mahomes zusammenarbeitete.