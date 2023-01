College-Football

von Marcel Schwenk

Geschichte geschrieben haben die beiden deutschen Talente Alexander Honig und Brandon Coleman mit dem Erreichen des National Championship Game bereits. Nun soll einer ebenso beeindruckenden wie überraschenden College-Saison 2022 die Krone aufgesetzt werden.

Allerdings wartet niemand Geringeres als die bislang ungeschlagenen Georgia Bulldogs im College-Finale auf die beiden Akteure der Texas Christian University und ihre Mitspieler (live in der Nacht von Montag auf Dienstag auf ProSieben MAXX und ran.de).

Dann wird es mal wieder auf TCU-Quarterback Max Duggan und seine Offense ankommen, um Georgias Defense - die vermutlich beste des Landes - auf die Probe zu stellen. Eine Schlüsselrolle wird auch Coleman einnehmen, der als Starter ein fester Bestandteil der Offensive Line ist und sowohl als Left Tackle wie auch als Guard eingesetzt wird.

Brandon Coleman: Zuverlässiger Beschützer von Max Duggan

Der in den USA geborene, aber zu einem großen Teil seines Lebens in Berlin aufgewachsene O-Liner ging 2016 zurück in die Vereinigten Staaten. Am Community College in Athens (Texas) entwickelte er sich zu einem der vielversprechendsten Prospects, im Anschluss gab es unter anderem Angebote von Maryland und der Texas Tech - Coleman entschied sich für die Horned Frogs. Bereuen dürfte er das wahrlich nicht.

Seine Leistungen in der Saison 2022, die ihm eine "Honorable Mention" bei der Wahl des First- und Second-Big-12-Teams einbrachten, sprechen für sich. Unter dem neuen Head Coach Sonny Dikes entwickelte er sich in seiner dritten Spielzeit zu einem der besten Linemen der Big-12-Conference.

Ganz so weit ist Alexander Honig noch nicht. Ursprünglich als Quarterback an die TCU gekommen, erkannte Dikes vor der Saison sein Potenzial als Tight End.

Alexander Honig: Vom Quarterback zum Tight End

"Unser Quarterback-Raum war ziemlich groß, als ich hierher kam [2021, Anm. d. Red.]. Dann habe ich mich am Fuß verletzt und in der Offseason, als ich nur im Kraftraum war, sehr viel zugenommen. Mit dem neuen Head Coach kam auch ein neuer Staff und die haben mir den Vorschlag gemacht, mich auf Tight End umzuschulen, weil ich dann größere Chancen auf Spielzeit habe", erklärte Honig, der aktuell in den Special Teams zum Einsatz kommt, im Dezember im ran-Interview.

120 Kilogramm bringt er mittlerweile auf die Waage, zur Zeit seiner Ankunft in den USA waren es noch 100. Wohl fühlt er sich trotzdem - sowohl auf seiner neuen Position als auch im Team selbst. Daran hat vor allem auch Dikes seinen Anteil, der in seiner ersten Spielzeit an der TCU die Kultur im Locker Room positiv beeinflusst habe.

"Die Chemie im Team ist einfach deutlich besser und das merkt man. Ich glaube, das ist es, was uns in knappen Spielen hilft. Es gibt nie jemand auf", so der ehemalige Spielmacher der Schwäbisch Hall Unicorns.

Krönt TCU eine märchenhafte Saison im Finale gegen Georgia?

Gegen Georgia dürfte diese Verbundenheit einer, wenn nicht sogar der Schlüssel zum Erfolg sein. So, wie sie es schon die gesamte Saison war, mit der wohl niemand wirklich gerechnet hatte.

Bis zum Championship Game der Big 12 waren die Horned Frogs ungeschlagen und feierten zwölf Siege in Serie, darunter Erfolge über Oklahoma (55:24), Texas (17:10) und den großen Rivalen Baylor (29:28). Im College-Halbfinale waren es die ebenfalls favorisierten Michigan Wolverines, die den Kürzeren zogen (51:45).

Montagnacht geht es im SoFi Stadium nun erneut gegen einen Favoriten - die perfekte Gelegenheit, um noch ein letztes Mal in dieser Saison Geschichte zu schreiben.