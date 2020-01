Köln - Pitcher Domingo German von den New York Yankees aus der Major League Baseball (MLB) ist für 81 Spiele gesperrt worden. Der Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen den 27-Jährigen wurde laut MLB-Commissioner Rob Manfred bestätigt. German werde laut MLB keine Berufung gegen das Urteil einlegen.

German war im September vergangenen Jahres in einen Zwischenfall mit einer Frau verwickelt und kam in den letzten 18 Saisonspielen sowie den Play-offs nicht mehr zum Einsatz. Durch das von der MLB verhängte Urteil verpasst der Pitcher die ersten 63 Spiele in der Saison 2020 und kann erst wieder im Juni eingesetzt werden.

