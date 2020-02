Los Angeles - Die öffentliche Gedenkfeier für NBA-Legende Kobe Bryant, seine Tochter Gianna und die weiteren sieben Opfer eines Helikopter-Absturzes soll am 24. Februar im Staples Center von Los Angeles stattfinden. Das berichten verschiedene US-Medien unter Berufung auf Familienkreise übereinstimmend.

Im Datum, in den USA 2/24 geschrieben, sind die Rückennummern von Kobe (24) und Gianna (2) Bryant enthalten. Beide waren am 26. Januar beim Unglück in Calabasas/Kalifornien ums Leben gekommen. Wegen der Suche nach der Unfallursache laufen weiter Ermittlungen.

Im Staples Center, Halle von Bryants Klub einzigem NBA-Klub Los Angeles Lakers, hatte bereits die Gedenkfeier für Popstar Michael Jackson stattgefunden. Bryant war in all seinen 20 Spielzeiten für die Lakers aufgelaufen und dabei fünfmal Champion geworden.

Die Lakers haben am 23. und 25. Februar Heimspiele. Da am 24. Februar die L.A. Clippers abends im Staples Center im Einsatz sind, soll die Trauerfeier vormittags stattfinden.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.