Die Boston Celtics sind nun mehr zum dritten Mal trotz eines jungen, aufstrebenden Kaders auf dem Weg zum NBA-Titel gescheitert.

Nun wurde der erste personelle Baustein getätigt: Marcus Smart wird künftig nicht mehr für die Celtics spielen. Er wird in einem Dreier-Trade zu den Memphis Grizzlies geschickt. Dafür bekommen die Celtics Kristaps Porzingis von den Washington Wizards.

Dafür schließt sich Tyus Smart den Wizards von den Grizzlies an. Zusätzlich zu Porzingis erhalten die Celtics noch den 25. Pick im anstehenden Draft sowie ein First Round Pick des nächsten Jahres von den Grizzlies. Außerdem bekommen die Wizards den 35. Pick der Celtics für den kommenden Draft sowie Forward Danilo Gallinari und Center Mike Muscala. Die Trade-Details berichtet "ESPN".

Zahltag für Porzingis steht an

Grund für den Trade ist eine Vertragsklausel, die sich um Mitternacht am Mittwoch aktiviert hat. Durch diese verdient der Litauer 36 Millionen Dollar. Eine Summe, die sich die Wizards nicht leisten wollten. Daher musste der Trade vorher stattfinden, sonst hätte diese Summe den Cap von Washington belastet.

Ursprünglich, so berichtet ebenfalls "ESPN", war ein Dreier-Trade mit den Los Angeles Clippers angedacht, die sich jedoch zurückzogen. Die Boston Celtics scheiterten in den Conference Finals 2023 an den Miami Heat.