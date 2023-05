Der Vergleich mit dem Größten der Geschichte ließ nicht lange auf sich warten - und er war verdient. "So habe ich mich gefühlt, als ich mit Michael Jordan zusammengespielt habe", sagte Steve Kerr, Trainer und Bewunderer eines der besten Basketballspielers dieser Tage: "Er ist Steph Curry. Er ist so gut."

So gut, dass er alle Grenzen sprengt. Mit 50 Punkten führte Curry (35) seine Golden State Warriors zum 120:100 bei den Sacramento Kings und damit ins Play-off-Viertelfinale der NBA. Nie zuvor hatte jemand in einem siebten Spiel der Endrunde derart dominiert. Als "legendär" bezeichnete Kevin Durant, der zuvor mit 48 Punkten den Rekord hielt, die Vorstellung seines früheren Mitspielers.

38 Würfe nahm Curry, 20 traf er. "Es ging darum, aggressiv zu sein", sagte der viermalige NBA-Champion und zweimalige MVP: "Ich habe die 38 Würfe aus gutem Grund genommen. Wir haben die Lücken erkannt, daher konnte ich extrem aggressiv sein, und es hat funktioniert." Mit 4:3 entschieden die Warriors die Serie für sich und bleiben im Rennen um die Titelverteidigung.

Nicht nur Kerr und Durant feierten Curry, auch dessen Teamkollegen kamen aus dem Staunen kaum heraus. "Eine unglaubliche Leistung für die Ewigkeit. An dieses siebte Spiel werde ich mich immer als das 'Steph-Curry-Game' erinnern", sagte Klay Thompson. "Steph bei solch einem Spiel zuzuschauen, in dem er derart dominiert - das sind die Momente, in denen ich Basketball-Fan bin", sagte Draymond Green.

Lakers warten

Als Fan genieße er solche Auftritte, "aber als Mitspieler möchte man mit genau so einem Kerl in den Krieg ziehen". Oder in ein Duell mit dem zweiten Ausnahmespieler, der in einem Atemzug mit Michael Jordan genannt werden darf: Ab Dienstag wartet die Viertelfinalserie mit den Los Angeles Lakers und deren Superstar LeBron James (38).

"Das wird episch", kündigte Green an: "Da ist Steph, da ist Bron - und beide schaffen es immer und immer wieder. Wir reden über die ultimativen Wettkämpfer." Ob es ihr letzter großer gemeinsamer Tanz wird? Jedenfalls eine "ganz andere Herausforderung" als gegen die Kings, meint Curry. Er wird bereit sein, erneut Grenzen zu sprengen.