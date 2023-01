Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers mit einer starken Leistung zum dritten Sieg in Folge in der NBA geführt. Dem 29 Jahre alten Point Guard gelangen beim 112:109-Erfolg gegen Miami Heat 32 Punkte und zwei Assists. Für die Lakers, die auf den erkrankten LeBron James und den verletzten Anthony Davis verzichten mussten, war es der 17. Sieg im 38. Spiel.

Einen weiteren Erfolg feierte auch Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Gegen die San Antonio Spurs setzte sich das Team des 24-Jährigen mit 117:114 durch und holte den dritten Sieg in Folge. Hartenstein steuerte in knapp 20 Minuten Einsatzzeit acht Punkte und fünf Rebounds bei. Die Knicks schoben sich in der Eastern Conference auf den sechsten Platz vor.

Orlando Magic gelang derweil auch ohne die gesperrten Brüder Moritz und Franz Wagner ein Erfolgserlebnis. Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander bezwang Orlando die Oklahoma City Thunder klar mit 126:115.