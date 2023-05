Angeführt vom zweimaligen MVP Nikola Jokic stürmen die Denver Nuggets in den Playoffs der NBA in Richtung Conference Finals. Der serbische Basketball-Superstar überragte beim 97:87 gegen die Phoenix Suns mit 39 Punkten, 16 Rebounds und fünf Assists und half seinem Team damit zum 2:0 in der Serie Best of Seven. Spiel drei steigt in der Nacht zu Samstag in Arizona.

"Nikola ist nicht umsonst ein MVP", sagte Nuggets-Coach Michael Malone: "Er kann ein Spiel an sich reißen. Er kann dich auf vielerlei Weise schlagen. Ich liebe einen aggressiven Nikola Jokic."

Sixers stehlen Spiel eins in Boston

Auch die Philadelphia 76ers konnten sich in Spiel eins ihrer Serie gegen die Boston Celtics auf einen Superstar verlassen. Beim überraschenden 119:115-Auswärtserfolg der 76ers war James Harden mit 45 Punkten bester Werfer der Partie. MVP-Kandidat Joel Embiid musste nach seiner noch nicht komplett überstandenen Knieverletzung kurzfristig sein Comeback für Philadelphia verschieben.

"Wir sind einfach ein widerstandsfähiges Team", sagte Harden: "Auch ohne Joel haben wir das Selbstvertrauen, hierher zu kommen und Spiele zu gewinnen. Das haben wir das ganze Jahr über getan, das ist ein gutes Zeichen für uns." Die zweite Begegnung des Viertelfinals findet in der Nacht zu Donnerstag erneut in Boston statt.