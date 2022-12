Köln (SID) - Der Sport-Höhepunkt am Sonntag, 25. Dezember

BASKETBALL: Kleber gegen Schröder in der NBA

BASKETBALL: In der NBA stehen sich die beiden Nationalmannschafts-Kollegen Maximilian Kleber und Dennis Schröder gegenüber. Für DBB-Kapitän Schröder und die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James geht es um ein Ende der Negativserie von zuletzt drei Niederlagen in Folge. Kleber und die Dallas Mavericks um Topscorer Luka Doncic wollen an die jüngsten Erfolge anknüpfen. Tip-off ist um 20.30 Uhr MEZ.