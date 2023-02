Dass Dirk Nowitzki irgendwann in die Hall of Fame der NBA einziehen wird, steht außer Fragen. Allerdings könnte das in diesem Jahr bereits der Fall sein: Nowitzki ist unter den Finalisten für die Wahl des 2023er Jahrgangs.

Neben der deutschen Basketball-Ikone stehen auch ehemalige Star-Spieler wie Dwyane Wade, Pau Gasol, Tony Parker und Spurs-Coach Gregg Popovich zur Wahl. Nun muss das 24-köpfige Komitee abstimmen und entscheiden, welche Spieler 2023 in die Hall of Fame aufgenommen werden. Um dies zu erreichen, benötigt ein Spieler 18 Stimmen.

Die Bekanntgabe der HoF-Klasse von 2023 Spieler erfolgt am 1. April in Houston. Die Aufnahme in die Ruhmeshalle in Springfield selbst wird am Mitte August erfolgen (11./12.).

Nowitzki spielte von 1998 bis 2019 in der NBA für die Dallas Mavericks und belegt in der ewigen Scoring-Liste mit 31.550 erzielten Punkten den sechsten Platz. 2007 wurde der Deutsche zum MVP gewählt, 2011 gelang ihm mit dem Titelgewinn nach den dramatisch verlorenen Finals 2007 die endgültige Krönung zum besten und wichtigsten deutschen Basketballer aller Zeiten.

Vor der Arena in Dallas wurde Nowitzki mit einer Statue geehrt, sein Trikot mit der Nummer 41 ziert außerdem seit dem vergangenen Jahr das Hallendach der Mavs-Arena.