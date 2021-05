Köln (SID) - Luka Doncic kann es einfach nicht lassen, mit den NBA-Schiedsrichtern zu diskutieren. Jetzt droht dem Starspieler der Dallas Mavericks in der Basketball-Profiliga wegen seiner Disziplinlosigkeit eine automatische Sperre. "Ich muss damit aufhören", sagte der slowenische Europameister nach dem 113:109 gegen die Brooklyn Nets selbstkritisch.

Doncic hat in dieser Saison bereits 15 Technische Fouls auf dem Konto, beim 16. muss der 22-Jährige einmal zuschauen. "Ich beschwere mich viel zu viel", so Doncic, "mit all den Emotionen im Spiel" sei es schwierig, sich zu beherrschen, "aber ich weiß, dass ich daran arbeiten muss".

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Doncic 13 Technische Fouls bekommen, nur sechs Profis waren "schlimmer". Erreicht Doncic die 16-Foul-Marke, wird er bei 18 erneut gesperrt, auch bei 20, 22 usw. Technische Fouls gibt es für vielerlei Vergehen.