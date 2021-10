München – Zuletzt feierten die Mavs bereits ihren dritten Sieg im vierten Saisonspiel. Gegen Division-Rivale San Antonio setzte sich Dallas in einem stets engen Spiel mit 104:99 durch.

Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber präsentierte sich gewohnt zuverlässig und erzielte mit zwölf Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double. Mit sechs Blocks erreichte der gebürtige Würzburger einen Karrierebestwert.

Superstar Luka Doncic enttäuschte über weite Strecken, war mit 25 Punkten aber dennoch Topscorer. Der Slowene traf nur drei von acht Dreiern und leistete sich zudem sieben Ballverluste. Bei San Antonio, das sich weiter im Umbruch befindet, warf Dejounte Murray mit 23 Punkten am erfolgreichsten.

Härtetests waren die Erfolge gegen die maximal durchschnittlichen Teams aus Toronto, Houston und eben San Antonio allerdings nicht, doch immerhin bestritt man sie erfolgreich. Die bei den Buchmachern am höchsten gehandelten Teams strauchelten bislang sowohl im Westen als auch im Osten.

Beim Favoriten in der Western Conference, den Los Angeles Lakers, lief bislang wenig bis gar nichts zusammen. Zuletzt verspielten LeBron James und Co. eine 26-Punkte-Führung bei den Oklahoma City Thunder. Zudem sorgte ein Gerangel zwischen Anthony Davis und Dwight Howard während der Niederlage gegen die Phoenix Suns für negative Schlagzeilen.

Dallas Mavericks: Parallelen mit umgekehrten Vorzeichen

Reicht es nach dem gelungenen Saisonstart diese Saison vielleicht zum zweiten großen Wurf nach 2011? Im bislang einzigen Meisterjahr starteten Dirk Nowitzki und Co. identisch (drei Siege, eine Niederlage) in die Saison.

Bei den Texanern steht wie zu Beginn der vergangenen Dekade ein Europäer im Fokus: Doncic ist zweifelsohne der Topstar bei den Mavs. Das war auch Nowitzki 2011. An der Seite des Slowenen agiert unter anderem Maxi Kleber, dem neben der Position auch die Geburtsstadt mit dem besten Basketballer der Geschichte verbindet. Spieler vom alten Kontinent sind spätestens seit Dirk wohl ohnehin gern gesehen in Texas. Der Co-Star, Kristaps Porzingis, stammt gebürtig aus Lettland. Der 2,21-Meter-Riese enttäuschte aber seit seinem Wechsel von New York nach Texas.

LeBron James vereint in der Stadt der Engel wie bereits vor gut zehn Jahren in Miami ein Team absoluter Superstars um sich. Für den Titel reichte es 2011 gegen den Außenseiter aus Dallas dennoch nicht. Im Falle eines erfolgreichen Saisonverlaufs könnte James in einem möglichen Conference Final erneut auf ein Team aus Dallas treffen.

Im NBA-Halbfinale warf Dallas 2011 die jungen Stars Kevin Durant und James Harden raus, die damals noch gemeinsam in Oklahoma für Furore sorgten. Die Superstars spielen seit vergangener Saison wieder zusammen bei den Brooklyn Nets. Die einstigen Talente sind heute Routiniers und gehören zu den besten Spielern der Liga. Eine Revanche gegen die Mavs wäre in den NBA-Finals möglich.

Doncic besser als Nowitzki?

Nowitzki gilt für viele Experten noch immer als der beste Europäer, der je auf einen Basketballkorb geworfen hat. Vor allem wegen seiner revolutionären Spielweise auf der Position des Power Forwards schätzten die Amerikaner den Deutschen. Nowitzki wurde als erster Europäer Regular Season (2007) und Finals MVP (2011).

Doncic steht noch am Anfang seiner Karriere. Begeisterte aber von Beginn an mit seinem Skillset und wurde mit 18 Jahren bereits als bester Spieler der EuroLeague ausgezeichnet. Wer nun der bessere Spieler war bzw. ist, ist natürlich subjektiv.

NBA-Legende Jerry West äußerte sich gegenüber den "Dalls Morning News" zu dieser Frage deutlich: "Er wird einmal der beste Spieler sein, den die Mavs jemals hatten. Ich habe großen Respekt vor Dirk Nowitzki, aber Dirk ist einfach kein Doncic." Die Statistiken der ersten Jahre sprechen klar für den Slowenen, jedoch ist es für Europäer heutzutage leichter geworden, sich in der NBA zurechtzufinden. So zumindest empfindet das Mavs-Besitzer Mark Cuban: "Ja, denn ich denke, das Spiel hat sich verändert. Es ist viel offener als zu dem Zeitpunkt, als Dirk in die Liga kam.

Wer nun der bessere Spieler ist, werden die nächsten Jahre zeigen. Doncic wird kommenden Februar erst 23 Jahre alt. Nowitzki holte den Titel auf der Spitze seines Könnens. Beim Titelgewinn 2011 wurde der Würzburger kurz zuvor 33.

Sollte es 2022 noch nicht für den Titel reichen, werden die Erben Dirks noch genügend Gelegenheiten bekommen, die Larry O'Brien-Trophäe ein zweites Mal nach Dallas zu holen. Anführen wird dieses Vorhaben der junge Slowene. Sein Vertrag in Texas läuft noch bis 2027. Dass die junge Mannschaft schon dieses Jahr bereit für den Titel ist, können sie in den kommenden Spielen gegen schwerere Kaliber beweisen. Außenseiterchancen auf den Titel haben die Jungs von Trainer Jason Kidd definitiv. Der Coach weiß auf jeden Fall, wie man dien NBA-Titel gewinnt. Er war der Point Guard an der Seite Dirk Nowitzkis beim Titelgewinn 2011.

