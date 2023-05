Die Golden State Warriors aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verlieren offenbar einen ihrer Erfolgsgaranten. Wie ESPN berichtet, wird der General Manager Bob Myers seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern. "Die Zeit ist reif", bestätigte Myers die Gerüchte laut ESPN.

Der 48-Jährige ist seit 2011 bei den Warriors tätig und seit 2012 General Manager des Teams aus San Francisco. In dieser Zeit gewannen die Warriors, die in dieser Saison in den Play-offs gegen die Los Angeles Lakers ausgeschieden waren, vier NBA-Meisterschaften.

Myers gilt als einer der Architekten des Erfolgs. Unter anderem hat er dazu beigetragen, die Kernspieler Stephen Curry, Draymond Green und Klay Thompson zu halten.