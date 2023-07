Die Free Agency in der NBA ist gestartet – und gleich am ersten Tag ging es rund. So hat DBB-Nationalspieler Dennis Schröder eine neue sportliche Heimat gefunden. Der gebürtige Braunschweiger, der in der abgelaufenen Saison für die Los Angeles Lakers auf dem Feld stand, schließt sich zur neuen Spielzeit den Toronto Raptors an.

Schröder und die Kanadier einigten sich auf einen Zweijahresvertrag über 26 Millionen Dollar (24 Millionen Euro).

Das ist allerdings eine relativ bescheidene Summe im Vergleich zu anderen Personalien. So wurde Draymond Green von den Golden State Warriors mit einem neuen Vierjahresvertrag über 100 Millionen Dollar ausgestattet. Jerami Grant bleibt für 160 Millionen Dollar für weitere fünf Jahre bei den Portland Trail Blazers. Fred VanVleet wiederum geht für 130 Millionen Dollar für drei Jahre zu den Houston Rockets. Außerdem bekommen Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) und Desmond Bane von den Memphis Grizzlies ihren Maximalvertrag.

Offiziell dürfen seit dem Abend des 30. Juni in den USA vertraglose NBA-Spieler mit Klubs verhandeln. Neue Verträge können ab dem 6. Juli unterzeichnet werden. Der erste Abend knackte gleich eine Schallmauer: Über eine Milliarde Dollar an Gehältern hauten die NBA-Klubs raus. Und es geht ja noch weiter.

Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

+++ 1. Juli 2023: Schröder wechselt +++

Aus deutscher Sicht ist es der wichtigste Deal: Dennis Schröder verlässt die Los Angeles Lakers und geht zu den Toronto Raptors. Schröder hat gute Chancen, zukünftig erste Wahl für die Starting Five zu sein. Der mit 2,6 Millionen Dollar dotierte und damit für NBA-Verhältnisse recht "kleine" Einjahresvertrag des Point Guards bei den Lakers war ausgelaufen.

+++ 1. Juli 2023: VanVleet geht zu den Rockets +++

Schröder nimmt bei den Raptors den Platz von Fred VanVleet ein, der für drei Jahre und 130 Millionen Dollar (120 Millionen Euro) bei den Houston Rockets unterschreiben wird.

+++ 1. Juli 2023: Irving bleibt bei den Mavericks +++

Zu Beginn der Verhandlungsphase der Free Agency stimmte Kyrie Irving einem Verbleib bei den Dallas Mavericks zu. Der neue Vertrag des umstrittenen Superstars, der im vergangenen Winter von den Brooklyn Nets zu den Mavs transferiert worden war, soll Medienberichten zufolge über drei Jahre laufen und 126 Millionen Dollar (115 Millionen Euro) umfassen.

+++ 1. Juli 2023: Zwei Monsterverträge +++

Die beiden größten Verträge, die am ersten Tag durchsickerten, sind jeweils über 200 Millionen Dollar wert: Desmond Bane bleibt für fünf Jahre und 207 Millionen Dollar (190 Millionen Euro) bei den Memphis Grizzlies.

Tyrese Haliburton einigte sich mit den Indiana Pacers auf fünf weitere Jahre, die ihm bis zu 260 Millionen Dollar (239 Millionen Euro) einbringen.

+++ 1. Juli 2023: Green mit neuem Vertrag +++

Die Golden State Warriors haben Draymond Green mit einem neuen Vierjahresvertrag über 100 Millionen Dollar ausgestattet.

+++ 1. Juli 2023: Grant bleibt in Portland +++

Die Portland Trail Blazers setzen weiter auf Jerami Grant, er bleibt für 160 Millionen Dollar für weitere fünf Jahre.

+++ 1. Juli 2023: Middleton einigt sich mit den Bucks +++

Khris Middleton und die Milwaukee Bucks sind sich einig: Der Small Forward bleibt für drei Jahre und 102 Millionen Dollar bei den Bucks.

+++ 1. Juli 2023: Pöltl bleibt ein Raptor +++

Der Österreicher Jakob Pöltl setzt seine Karriere bei den Toronto Raptors fort. Der Center kassiert 80 Millionen Dollar für die nächsten vier Jahre.

+++ 1. Juli 2023: Porzingis macht's länger +++

Kristaps Porzingis verlängert bei den Boston Celtics bis 2026. Für die weiteren zwei Jahre gibt es zusätzlich 60 Millionen Dollar für den "Big Man".

+++ 1. Juli 2023: Johnson bleibt in Brooklyn +++

Brooklyn und Cam Johnson – das passt. Für die kommenden vier Jahre lässt sich der Small Forward mit 108 Millionen Dollar entlohnen.

+++ 1. Juli 2023: Kuzma bleibt ein Wizard +++

Kyle Kuzma und die Washington Wizards einigen sich auf eine weitere Zusammenarbeit. 102 Millionen Dollar gibt es für den neuen Vierjahresvertrag.

+++ 1. Juli 2023: Bulls binden White +++

Die Chicago Bulls binden Coby White für weitere drei Jahre an die Franchise. Der Point Guard bekommt dafür 40 Millionen Dollar.

+++ 1. Juli 2023: Brown geht +++

Bruce Brown kehrt den Denver Nuggets den Rücken und schließt sich den Indiana Pacers an. Dort erhält der Small Forward einen Vertrag über zwei Jahre und 45 Millionen Dollar.

+++ 1. Juli 2023: Vincent wechselt +++

Gabe Vincent zieht es von den Miami Heat zu den Los Angeles Lakers. Dort bekommt er für die kommenden drei Jahre 33 Millionen Dollar.

+++ 1. Juli 2023: Hachimura bleibt in LA +++

Rui Hachimura bleibt bei den Los Angeles Lakers. Er erhält einen Vertrag über drei Jahre und 51 Millionen Dollar.