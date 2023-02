Köln (SID) - Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein bleibt mit den New York Knicks in der Profiliga NBA in der Erfolgsspur. Durch ein 115:109 bei den Washington Wizards holten die Knicks den vierten Sieg nacheinander und liegen nach dem 34. Erfolg der Saison im Kampf um die Play-off-Plätze im Osten auf dem sechsten Rang.

Hartenstein steuerte in 20 Minuten Spielzeit starke zehn Rebounds und vier Punkte bei. Mann des Abends war der überragende Julius Randle, der mit 46 Zählern seinen Karrierebestwert einstellte.

Auch die Milwaukee Bucks setzten am Freitagabend (Ortszeit) ihren Siegeszug fort, verloren beim deutlichen 128:99 gegen die Miami Heat allerdings ihren Superstar Giannis Antetokounmpo. Beim 13. Bucks-Erfolg in Serie erlitt der zweimalige NBA-MVP bereits im ersten Viertel eine Verletzung am rechten Knie. Milwaukee ist nach dem 42. Saisonsieg Zweiter der Eastern Conference.