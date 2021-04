Köln (SID) - Der siebenmalige NBA-Allstar LaMarcus Aldridge hat seine Basketball-Karriere aufgrund von Herzproblemen beendet. Dies teilte der 35 Jahre alte Center der Brooklyn Nets am Donnerstag mit. Nach seinem letzten Spiel am 10. April hatte sich Aldridge wegen ungleichmäßigen Herzschlages in medizinische Behandlung begeben.

"Obwohl es mir jetzt besser geht, war das, was ich an diesem Abend gefühlt habe, eines der erschreckendsten Dinge in meinem Leben", schrieb Aldridge bei Twitter: "15 Jahre lang stand Basketball an erster Stelle. Jetzt ist es an der Zeit, meine Gesundheit und meine Familie an die erste Stelle zu setzen."

Aldridge hatte in der stärksten Liga der Welt für die Portland Trail Blazers (2006 bis 2015) und die San Antonio Spurs (2015 bis 2021) gespielt, ehe er Anfang März zu den starken Nets um die Topstars James Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving wechselte, um sich den Traum von seiner ersten Meisterschaft zu erfüllen.