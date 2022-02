München/New York - Die NBA hat ihren Mega-Deal am Trade Deadline Day!

Wie "ESPN" berichtet, haben sich die Brooklyn Nets und die Philadelphia 76ers auf einen Tausch geeinigt, der mit James Harden einen der absoluten Superstars beinhaltet. Außerdem verlässt Kristaps Porzingis die Dallas Mavericks.

Trade in der NBA: Schröder und Theis wechseln Teams

Aus deutscher Sicht besonders interessant: Dennis Schröder und Daniel Theis wechseln die Seiten. Schröder spielt künftig für die Houston Rockets, Theis findet bei den Boston Celtics eine neue Heimat, wie "ESPN"-Reporter Adrian Wojnarowski erklärt.

Erst vor dieser Saison war Schröder zu den Celtics gekommen, nachdem er lange vergeblich auf einen Mega-Vertrag gehofft hatte. Er lief 49 mal für den Rekordmeister auf und erzielte im Schnitt 14,4 Punkte. Theis spielte ebenfalls erst seit dieser Saison bei den Rockets, kam in 26 Partien auf 8,4 Punkte.

Boston is sending guard Dennis Schroder to the Rockets in the deal, source tells ESPN. https://t.co/4RFdjoULq3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Der zehnmalige All-Star Harden war erst vor einem Jahr von den Houston Rockets in den "Big Apple" gekommen, wo er gemeinsam mit Kevin Durant und Kyrie Irving die "Big Three" bilden sollte.

Nun geht er gemeinsam mit Paul Millsap nach "Philly", im Gegenzug erhalten die Nets nach Informationen von Wojnarowski Ben Simmons, Seth Curry und Andre Drummond sowie obendrein zwei First-Round-Picks.

The Nets are including Paul Millsap in the deal too, sources tell ESPN. https://t.co/yTzxKqH99q — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Harden verletzt - Simmons pochte auf Trade

"The Beard" fehlte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung, bringt es nach 44 Saisoneinsätzen auf 22,5 Punkte pro Partie bei einer Trefferquote von 41,4 Prozent. Millsap plagte sich mit Knieproblemen und bestritt in diesem Jahr erst eine Partie, er bringt es auf 3,4 Punkte pro Spiel.

Simmons wollte die "Sixers" schon in der Offseason verlassen und lief in dieser Saison noch gar nicht auf. Nun bekam er seinen Willen. Curry lieferte in seinen 45 Einsätzen im Schnitt 15 Punkte, Drummond in 49 Einsätzen 6,1.

Porzingis kommt mit einem Second-Round-Pick zu den Wizards. Der Lette steht nach 34 Spielen bei 19,2 Punkten pro Einsatz. In die entgegengesetzte Richtung gehen unter anderem Spencer Dinwiddie (12,6 Punkte in 44 Einsätzen) und Davis Bertans (5,7 in 34), wie Wojnarowski erfahren haben will.

The Wizards will send Davis Bertans in deal too, source tells ESPN. Mavericks send a second-round pick to Wizards. https://t.co/RJdybUd0Lw — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Du willst die wichtigsten US-Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.