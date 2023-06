NBA-Star James Harden soll wohl sein letztes Spiel für die Philadelphia 76ers bestritten haben. Diese Meldung verbreitet sich wenige Stunden vor dem Start der Free Agency in der Liga.

Wie "ESPN" berichtet, hat Harden zwar seine Option für ein weiteres Jahr bei den 76ers gezogen, doch laut Bericht sei es viel mehr das Ziel, gemeinsam mit dem Team nach einem Tradepartner zu suchen. Durch die Option sind dem 33-Jährigen im kommenden Jahr 35,6 Millionen Dollar Gehalt garantiert.

Knicks und Clippers an Harden interessiert

Dem Bericht zufolge sollen vor allem die New York Knicks und die Los Angeles Clippers an einem Trade interessiert sein. Dass Harden im vergangenen Jahr einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat (eine vorzeitige Vertragsverlängerung ist nicht möglich) und 2024 automatisch Free Agent wird, scheint für die beiden Teams kein Problem zu sein.

"The Athletic" bringt zudem die Miami Heat ins Spiel, die demnach auch kein Problem damit hätten, den Star-Spieler erst einmal nur für ein Jahr unter Vertrag zu nehmen.

Zwar gab es zuletzt noch die Gerüchte, dass Harden eine weitere Saison in Philadelphia bleibt, nun stehen die Zeichen jedoch auf Abschied. Klar ist, dass die 76ers um Team-Boss Daryl Morey ordentliches Kapital im Gegenzug zu Harden bekommen möchten - dieser ist schließlich nach wie vor einer der besten Passgeber der Liga.

Rückkehr nach Houston wohl kein Szenario

Gleichauf bekommt ein potenzielles neues Team alles andere als einen "hard-working" Player - gerade in der Defense fällt Harden immer wieder durch Passivität und Lustlosigkeit auf.

Eine Rückkehr zu den Houston Rockets schloss "ESPN" im Übrigen aus. Zwar bestand wohl Interesse seitens Hardens an einem Comeback bei den Rockets, diese scheinen dergleichen jedoch nicht in Betracht gezogen zu haben. Zumal Harden offenbar auch selbst anstrebt, zu einem Contender zu wechseln, was nicht unbedingt auf die Rockets zugetroffen hätte.

Macht Harden die fünf Teams voll?

Für den Superstar wäre es im Falle eines Trades die fünfte Station in der NBA. Nachdem er 2009 von den Oklahoma City Thunder gedraftet wurde, ging es drei Jahre später nach Houston. Nach neun Jahren bei den Rockets stand der Trade zu den Brooklyn Nets an. Rund ein Jahr später wurde Harden erneut getradet - zu den Sixers.

In der Saison 2022/23 kam Harden 58 Mal zum Einsatz - dabei kam er im Schnitt auf 21 Punkte, 6,1 Rebounds und 10,7 Assists. Harden gilt mit seinen 33 Jahren mittlerweile als sehr verletzungsanfällig, fiel auch in Philadelphia immer wieder aus.