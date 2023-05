Zwei Mal war es nur der zweite Platz beim Rennen um den NBA MVP für Joel Embiid, Center von den Philadelphia 76ers.

Nun jedoch krönte er sich zum wertvollsten Spieler der aktuellen NBA-Saison, das gab die Liga am Dienstag Abend bekannt.

Embiid löst Jokic ab, keine Stimme für LeBron

Damit löst Embiid Nikola Jokic von den Denver Nuggets ab, der die Auszeichnung in den letzten beiden Jahren gewonnen hatte. Der Serbe wurde diesmal Zweiter (15 Stimmen für Platz eins) hinter dem deutlichen Sieger (73 Stimmen).

"Es fühlt sich toll an. Ich habe viel durchgemacht, nicht nur was Basketball betrifft", so ein bewegter Embiid.

Die restlichen Stimmen für den ersten Platz bekam Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Auf Rang vier landeten Jayson Tatum von den Boston Celtics und Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder.

Keine Stimme dagegen erhielt LeBron James von den Los Angeles Lakers. Erstmals in seiner 20-Jährigen Karriere bleibt er ohne Vote bei der MVP-Wahl. Ausgerechnet in der Saison, in der er den Rekord für Punkte von Kareem Abdul Jabbar geknackt hatte.