Normalerweise regnet es Konfetti, wenn Feiern angesagt ist, in Atlanta war das in der Nacht zum Montag anders. Kurz vor dem Ende des ersten Viertels im NBA-Play-off-Spiel zwischen den heimischen Hawks und Rekordmeister Boston Celtics segelten plötzlich Papierschnipsel aus dem riesigen Videowürfel auf den Basketballcourt und in die Zuschauerreihen, die Schiedsrichter mussten unterbrechen.

"Konfetti-Auszeit... Wir sind gleich zurück", twitterte Boston. Erst nach Reinigungsarbeiten in der State Farm Arena konnte das Spiel fortgesetzt werden, die Celtics gewannen 129:121 und führen in der Best-of-seven-Achtelfinalserie 3:1.

Laut ESPN waren die Celtics zum zweiten Mal von einem derartigen Vorfall betroffen. Demnach fiel 2018 im Spiel gegen die Philadelphia 76ers zu Beginn der Overtime ebenfalls Konfetti auf das Feld. Nach einer siebenminütigen Unterbrechung ging es damals weiter, in Atlanta dauerte die Pause nur 120 Sekunden.