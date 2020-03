Köln - Die Haare wachsen und wachsen, der Bart wird immer länger. NBA-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers kämpft in der Coronakrise mit ungewohnten Problemen.

"Wenn einem empfohlen wird, 14 Tage in Quarantäne zu gehen, kriegt man nicht mal einen Haarschnitt vom Friseur. Ich sehe aus wie Tom Hanks in Cast Away", scherzte der 35 Jahre alte US-Basketballer in einem Instagram-Video.

Im Film "Cast Away - Verschollen" spielt Hollywoodstar Hanks einen Angestellten, der nach einem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel strandet, etwas verwahrlost und dort bis zu seiner Rettung vier Jahre lebt.

"Kleine Whoopi Goldberg"

James' Frau Savannah zog Konsequenzen aus der Situation und schnitt sich vor laufender Kamera ein ordentliches Stück ihre langen Dreadlocks ab. "Und hier haben wir eine kleine Whoopi Goldberg", kommentierte LeBron James.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.