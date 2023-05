Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihren ersten Matchball zum Halbfinal-Einzug in den NBA-Playoffs vergeben. Die Kalifornier verloren Spiel fünf des Duells gegen Titelverteidiger Golden State Warriors mit 106:121, führen in der Serie Best of Seven aber noch mit 3:2. Das zweite Matchball-Spiel für die Lakers steigt in der Nacht zu Samstag.

Neue Hoffnung keimt unterdessen bei den New York Knicks mit Nationalspieler Isaiah Hartenstein. Das Team aus Big Apple besiegte die Miami Heat im heimischen Madison Square Garden mit 112:103 und erzwang durch das 2:3 ein sechstes Spiel. Großen Anteil am Erfolg der Knicks, die nach dem ersten Viertel noch mit 14:24 zurücklagen, hatte Jalen Brunson mit 38 Punkten, Hartenstein kam in 22 Einsatzminuten auf vier Zähler und sechs Rebounds.

14 Punkte für Dennis Schröder

"Der Zehn-Punkte-Rückstand im ersten Viertel hat uns nicht entmutigen lassen, wir haben einfach weiter gekämpft", sagte Brunson, der zudem neun Rebounds und sieben Assists beisteuerte. Der Sieger der Serie, die in der Nacht zu Samstag fortgesetzt wird, trifft im NBA-Halbfinale entweder auf die Philadelphia 76ers oder die Boston Celtics. Die 76ers führen in der Serie mit 3:2.

Beim Sieg der Warriors gegen die Lakers avancierte Stephen Curry mit 27 Punkten zum Topscorer. LeBron James kam bei den Lakers auf 25 Zähler, Dennis Schröder auf 14. Im Kampf ums NBA-Finale würden auf die Warriors oder Lakers entweder die Denver Nuggets oder die Phoenix Suns warten (3:2 für Denver).