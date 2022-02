Köln (SID) - Die deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Daniel Theis tauschen in der nordamerikanischen Profiliga NBA offenbar die Teams. Laut ESPN läuft Schröder nach einem Transfer kurz vor der Trade-Deadline künftig für die Houston Rockets auf, während Theis zu den Boston Celtics zurückkehrt.

Für den Point Guard Schröder, der gemeinsam mit Enes Freedom und Bruno Fernando nach Houston getradet werden soll, ist der Transfer ein sportlicher Abstieg. Die Rockets liegen in der Western Conference aktuell auf dem letzten Platz, die Celtics sind Siebter im Osten. Für den 28-Jährigen, der erst zur aktuellen Saison nach Boston ging, wird es das vierte Team in den vergangenen vier Jahren sein.

Für Theis erscheint es als ein guter Wechsel. Der 29-Jährige kam bei den Texanern nie richtig an und könnte in Boston an seine gute Zeit bei den Celtics anknüpfen, für die er bereits von 2017 bis März 2021 aufgelaufen war.