München/Milwaukee - Die Milwaukee Bucks haben in der NBA das Aus im Playoff-Viertelfinale vorerst vermieden und ein Entscheidungsspiel erzwungen. Gegen die Brooklyn Nets gewann Milwaukee mit 104:89 und glich in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 aus. Spiel sieben findet am Samstag (Ortszeit) in Brooklyn statt. Bislang gab es in der Serie nur Heimsiege.

Middleton, Giannis und KD über 30 Punkte

"Wir machen uns überhaupt keine Gedanken über den Druck. Ich weiß, es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel, aber gleichzeitig ist es auch nur Basketball", sagte Milwaukees Khris Middleton, dem mit 38 Punkten ein Karrierebestwert gelang. Giannis Antetokounmpo steuerte 30 Zähler und 17 Rebounds bei.

Für Brooklyn erzielte Superstar Kevin Durant 32 Zähler, James Harden kam im zweiten Spiel nach seinem Comeback auf 16 Punkte. Die Nets müssen nach wie vor ohne den verletzten Kyrie Irving auskommen.

