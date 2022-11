Köln (SID) - Kevin Durant hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine 34 Jahre alte Marke von Basketball-Legende Michael Jordan eingestellt. Der Superstar der Brooklyn Nets erzielte beim 109:107 gegen die Portland Trail Blazers auch im 16. Spiel der Saison mindestens 25 Punkte.

Ein solcher Start war zuletzt Jordan mit den Chicago Bulls in der Saison 1988/1989 gelungen. Der NBA-Rekord wird indes kaum zu knacken sein: Wilt Chamberlain kam 1961/62 in allen 80 Spielen der regulären Saison auf mindestens 25 Punkte.

Durant beendete die Partie mit 35 Zählern und knackte somit auch als 19. Spieler der NBA die Marke von 26.000 Punkten. Seinen letzten Wurf vergab Durant allerdings kurz vor der Schlusssirene, erst der Tip-In von Royce O'Neal brachte den Sieg. Für die Nets war es der siebte Erfolg im 16. Spiel, für Portland erst die fünfte Niederlage aus 15 Partien.

Brooklyn trat zum achten Mal ohne den nach einem Antisemitismus-Skandal gesperrten Kyrie Irving an - und gewann zum fünften Mal. Der siebenmalige NBA-Allstar hatte in den Sozialen Medien einen Link zu einem Film gepostet, dessen Inhalt als antisemitisch gilt, und war dafür stark kritisiert worden. Gegen die Memphis Grizzlies am Sonntag wird Irving wohl zurückkehren.