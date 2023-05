von Ole Frerks

Jimmy Butler hat sein Versprechen eingehalten. Nachdem die Miami Heat in Spiel 7 der 2022er Eastern Conference Finals eliminiert wurden, sagte Butler, sein Team werde wieder genau an diesen Punkt kommen und diesmal werde es reichen. Gesagt, getan. Der Einzug in die Finals wurde sogar gegen den gleichen Gegner eingetütet, wenn auch in einer anderen, fremden Halle.

Wobei das in diesen Eastern Conference Finals vermutlich eher ein Vorteil war. Beide Teams gewannen lediglich ein (!) Heimspiel. Trotz einer 3:0-Führung mussten die Heat am Ende ein siebtes Spiel auswärts gewinnen, nach einem absoluten Nackenschlag, denn nichts anderes war der Buzzerbeater von Derrick White am Ende von Spiel 6. Gesagt, getan, am Ende sogar wieder deutlich.

Etwas anderes hätte vielleicht auch nicht gepasst zu diesem Team, zu diesem Run. Miami hat es sich zu keinem Zeitpunkt dieser Saison leicht gemacht, warum also jetzt damit anfangen? So oft, wie die Heat bereits unterschätzt oder abgeschrieben wurden, muss sich langsam feststellen lassen, dass sie sich in diesen Situationen wohlfühlen. Dieses Team sucht den Weg des größten Widerstands.

Miami in den Finals: Ein Wunder

Um das zu unterstreichen: Es grenzt an ein Wunder, dass die Heat in den NBA Finals stehen. Obwohl sie auch in der vergangenen Saison nah dran waren. Dieses Team sah so lange überhaupt nicht aus wie ein Contender; die Heat waren über die letzten Saisonwochen nicht in der Lage, die strauchelnden Brooklyn Nets noch für den direkten Playoff-Platz sechs zu überholen.

Sie erzielten über die Saison weniger Punkte als ihre Gegner, hatten die schlechteste Offense aller Teams, die um die Playoffs mitspielten. Sie verloren ihr erstes Play-In-Spiel trotz Heimvorteil, gegen Atlanta. Sie lagen im vierten Viertel ihrer zweiten "Chance" hinten, mit 6 Punkten. Gegen Chicago. Sie waren eine graue Maus, vereinfacht gesagt. Doch dann begannen die Playoffs.

Miami hat nun sowohl Milwaukee als auch Boston eliminiert, die beiden besten Teams der Regular Season. Dazwischen mussten auch noch die Knicks dran glauben, das einzige Team, das gegen sie nicht klar favorisiert war. Sie sind nun offiziell nach den 1999er Knicks der erste 8-Seed, der es bis in die Finals geschafft hat. Ein magischer Run, der noch nicht sein Ende erreicht hat.

Eine gehörige Portion Magie

Magie ist ohnehin ein brauchbares Stichwort. Zum einen sind es die "großen Drei", die diesen Run der Heat prägen: Erik Spoelstra, der nun fast universell als bester Coach der Liga bezeichnet wird und meisterhaft das Maximum aus seinem Team herausholt. Bam Adebayo, bei dem zu oft auf das (wechselhafte) Scoring geschaut wird, obwohl er seinem Team immer als Screener, Passer und vor allem Weltklasse-Verteidiger weiterhilft.

Und natürlich Butler selbst, der insbesondere gegen Milwaukee phasenweise wie der beste Spieler der Welt aussah und seinem Team auch in Spiel 7 gegen Boston wieder die nötige Ruhe gab, obwohl er im Lauf der Serie auch einige schwächere Auftritte hatte. Dennoch – Butler befindet sich (wieder einmal) in einer bärenstarken Form und lässt die Legende von Playoff-Jimmy wahr werden.

Es sind aber nicht nur diese bekannten Gesichter, die Miami auszeichnen. Jimmy, Bam und Spo waren auch während der Regular Season da – ihr Supporting Cast nicht, jedenfalls nicht in dieser Form. Caleb Martin ist der Posterboy dafür und hätte Butler sogar fast die (ausgerechnet!) Larry Bird Trophy für den MVP der Eastern Conference Finals streitig gemacht.

Caleb Martin: Cinderella der Heat

Es wäre in Ordnung gewesen – Butler ist der wichtigere Spieler, aber ohne Martin hätte Miami diese Serie nicht gewonnen. Der Swingman, der vor zwei Jahren noch von Charlotte entlassen wurde und in der regulären Saison eher ein Mitläufer war, war in dieser Serie der konstanteste Offensivspieler und schlicht besser als beispielsweise Jaylen Brown, immerhin ein All-NBA-Spieler.

Diese Zahlen sind irre:

- Caleb Martin, Regular Season: 9,6 Punkte, 46 Prozent aus dem Feld, 36 Prozent Dreier, 81 Prozent Freiwürfe, 4,8 Rebounds.

- Caleb Martin, Playoffs: 13,4 Punkte, 55/44/82, 5,5 Rebounds.

- Caleb Martin, vs. Celtics: 19,3 Punkte, 60/49/88, 6,4 Rebounds.

- Jaylen Brown, vs. Heat: 19 Punkte, 42/16/67, 6,1 Rebounds.

- Martin traf in dieser Serie mehr Dreier (22) als Brown und Jayson Tatum zusammen (18).

Ohne zu lange bei diesem Vergleich zu verharren, aber: Martin hatte im Lauf der gesamten Serie sieben Turnover, Brown hatte acht im siebten Spiel. Es war schwer zu glauben, wie kontrolliert und selbstbewusst Martin auftrat, wie er immer wieder im richtigen Moment attackierte und spielte, als wäre er Zeit seines Lebens ein Star gewesen – wie gesagt, er wurde vor zwei Jahren von Charlotte entlassen und begann die Saison 21/22 als Two-Way-Spieler.

Und er ist nicht die einzige Geschichte dieser Art in Miami.

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!



26 PTS (Playoff career high)

11-16 FG

10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp — NBA (@NBA) May 30, 2023

Die Anwaltskanzlei vom Südstrand

Vier der sechs Topscorer Miamis in den Conference Finals wurden nicht gedraftet. "Martin, Vincent, Robinson und Strus" klingt nach einer Anwaltskanzlei am South Beach (cc Thinking Basketball), ist in der Realität aber ein Flügel- und Shooter-Korps, das den Celtics unheimlich wehgetan hat. Max Strus hatte sogar eine etwas schwächere Serie, das machten die anderen drei aber wett, die alle über 48 Prozent ihrer Dreier trafen.

Überhaupt, das Shooting: Sowohl gegen Boston als auch gegen Milwaukee wurden die Heat offensiv zu einem großen Teil vom Dreier getragen. Interessanterweise war nur gegen New York kein Verlass auf den Dreier, diese Serie gewannen sie eher am eigenen Ende. Gegen die Goliaths der Eastern Conference brauchte es die Downtown-Steinschleuder:

- Heat-Dreier vs. Milwaukee: 45 Prozent

- Heat-Dreier vs. New York: 30,6 Prozent

- Heat-Dreier vs. Boston: 43,4 Prozent

… in der Regular Season traf Miami 34,4 Prozent von draußen, Platz 27 ligaweit. Freunde von "Assalytics" (Zitat Udonis Haslem) mögen dazu geneigt sein, auf ein Abkühlen der Heat zu warten, auf eine Regression, zumal der nominell beste Shooter in Tyler Herro verletzt fehlt – bei Boston und Milwaukee war das allerdings vergeblich. Jetzt fehlen nur noch vier Siege.

Miami verwirrt seine Gegner

Natürlich darf man die Heat dabei auch nicht nur auf dieses heiße Shooting reduzieren. Es ist nur ein Teil ihrer Qualität, insbesondere die Defense darf nicht vergessen werden. Vor allem dank Bam, aber auch Butler sind die Heat hier unglaublich variabel, können trotz einiger schwächerer Individualverteidiger verschiedene Coverages konsequent umsetzen.

Gegen Boston kam in entscheidenden Momenten immer wieder ihre Zonenverteidigung zum Vorschein. Mal fanden die Celtics ein Gegenmittel, aber nie dauerhaft. Spiel 6 hätte Boston ohne den White-Buzzerbeater hergeschenkt, weil über die letzten vier Minuten nichts mehr gegen die Zone ging. In Spiel 7 kam sie noch häufiger zum Vorschein, ließ Boston nie in einen Rhythmus kommen.

Miami startet solche defensiven Possessions dabei gerne mit einer Ganzfeldpresse, um dann in die Zone "zurückzufallen". Was das vor allem bewirkt, ist ein Verlangsamen der gegnerischen Offense – Boston ließ nicht selten 14 Sekunden verstreichen, bevor eine Aktion im Halbfeld initiiert wurde, und diese "Aktion" wurde oft einfach Hero-Ball. Im Prinzip spazierten die Celtics freiwillig in den Treibsand, statt diesen zu umgehen.

Denver schlägt sich nicht selbst

Damit spielten sie Miami in die Karten. Die Heat haben nicht das defensive Personal einiger anderer Teams, nicht zuletzt Boston selbst – aber sie bringen ihre Gegner stärker als jedes andere Team dazu, sich selbst zu schlagen. Sie stiften Verwirrung, sie schlagen Kapital daraus. Und sie lassen sich selbst nicht beirren. Die Heat spielen immer weiter, unabhängig vom Boxscore. Sie schlagen sich nicht selbst, und sie geben sich nicht geschlagen.

Das Problem: Ihr nächster Gegner tut das auch nicht. Eher im Gegenteil. Es lässt sich darüber streiten, ob die Nuggets insgesamt talentierter sind als Boston oder Milwaukee, klar ist aber, dass sie besser als beide darin sind, in Echtzeit Probleme zu lösen. Denver nimmt Defensiven Ballbesitz für Ballbesitz auseinander, das durften gerade erst die Lakers erfahren, die vor den Western Conference Finals das beste Defensivteam der Playoffs waren und danach … nicht mehr.

Die Nuggets sind offensiv bisher eine Klasse besser als jedes andere Playoff-Team. Knapp 122 Punkte pro 100 Ballbesitzen erzielten sie über drei Runden, volle 5 Punkte vor den zweitplatzierten Clippers, die fünf Playoff-Spiele absolvierten. Sie leisten sich die wenigsten Ballverluste, dominieren selbst in Transition. Sie treffen sogar von draußen besser als Miami – und bei ihnen ist das kein Ausreißer.

Kann Miamis Zone den Nuggets wehtun?

Die beste Qualität der Nuggets ist es, dass sie gegen jede Defense einen guten Wurf bekommen können. Übrigens auch gegen die Zone – in der Regular Season scorten sie 1,169 Punkte pro Ballbesitz gegen die Zonenverteidigung, Platz 1 in der NBA. Was kein Wunder ist, wenn man sich solche Aktionen ansieht:

Ja, Jokic vs. Zone sieht evtl. ein bisschen anders aus. pic.twitter.com/yPdg82Pnx3 — Ole Frerks (@ole_frerks) May 30, 2023

Vereinfacht gesagt entblößt die Zone in der Regel den High Post. Boston hatte keinen Spieler, der sich in diesem Areal so richtig wohlfühlte. Denver hat den besten High-Post-Spieler überhaupt in seinen Reihen, der von überall scoren kann und ein Team voller Shooter und Weltklasse-Cutter um sich herumhat, die er gerne und bereitwillig einsetzt.

Schnelle Entscheidungen sind das beste Gegenmittel gegen eine Zonenverteidigung – schnelle Entscheidungen sind DIE Superkraft von Nikola Jokic. Es ist daher fraglich, ob Miami auch gegen Denver Erfolg mit der Zone haben kann. Nicht, dass Mann-gegen-Mann keine Gefahren mit sich bringen würde.

Die Rückkehr von Bubble-Murray

Adebayo war der einzige Big, den Spoelstra in Spiel 7 noch einsetzen mochte, und selbst er ist einen Kopf kleiner als Jokic. Michael Porter Jr. ist größer als jeder Spieler, den Miami in Spiel 7 einsetzte (die 30 Sekunden von Omer Yurtseven ausgeklammert). Denver hat diverse Matchup-Vorteile, und anders als Boston sollte Denver auch in der Lage sein, diese Vorteile konsequent zu nutzen.

Die Nuggets sind ein smartes, unheimlich variables Offensivteam mit einem Genie in der Mitte, wie hier bereits dargestellt. Sie haben auch einen zweitbesten Spieler, der sich in einer sensationellen Form befindet und ähnlich wie Martin im Osten sogar einen Case für den West-Finals-MVP gehabt hätte (32,5 Punkte, 52,7 Prozent FG, 40,5 Prozent Dreier gegen die Lakers).

Jamal Murray war zwar noch nie ein All-Star, zählt jedoch – wie schon in der Bubble, als er letztmals an den Playoffs teilnehmen konnte – zu den gefährlichsten Scorern überhaupt in der Liga. Auch hier fehlt den Heat eigentlich das ideale Matchup, zumal Starting Point Guard Gabe Vincent sich noch während der Ost-Finals am Knöchel verletzte.

Denver hat auch defensiv zugelegt. Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope oder auch Bruce Brown können als Butler-Verteidiger fungieren, gerade Gordon scheint mit seiner Kombination aus Kraft, Länge und Athletik prädestiniert für diese Aufgabe. Jokic schlug sich sehr achtbar gegen Anthony Davis – es wird sich zeigen, ob er sich mit Adebayo und dessen Bewegung als Screener schwerer tut.

Das Papier spricht für …

Auf der Gegenseite sind auch die Heat eine andere Herausforderung für Denver als deren bisherige Gegner. Die Lakers hatten Spacing-Probleme. Die Suns hatten individuelles Shotmaking, aber zu wenig Chemie, Tiefe und Defense. Miami hat konstante Bewegung, den Mismatch-Hunter Butler, die Schützen. Die Heat arbeiten zusammen für einen guten Wurf. Es ist physisch und mental anstrengend, sie zu verteidigen.

Dennoch: Die Nuggets haben den Heimvorteil. Sie haben noch kein Playoff-Spiel zuhause verloren, haben die Höhenluft der Rocky Mountains, sie sind (sehr) ausgeruht. Sie haben zehn ihrer letzten zwölf Duelle gegen Miami gewonnen, sie haben keine Verletzungssorgen (Herro soll bei Miami zurückkehren). Sie haben den zweimaligen MVP, der endgültig den "Bester Spieler der Welt"-Gürtel für sich beansprucht.

Kurzum: Logisch spricht sehr viel für die Nuggets in diesem Matchup. Die Heat kennen diese Geschichte aber bereits – und wenn diese Playoffs eins gezeigt haben, dann ist es die Tatsache, dass Logik für sie kein Thema ist. Die Untoten vom Südstrand sind erst geschlagen, wenn sie jemand schlägt.