Die NBA führt einen jährlichen Pokal-Wettbewerb inmitten der Saison ein - mit großem Finale in Las Vegas. Die nordamerikanische Elite-Liga des Basketballs verkündete am Samstag ihr Konzept, das laut Commissioner Adam Silver "schon vor 15 Jahren diskutiert wurde" und an Cup-Wettbewerbe im Fußball erinnert.

Das "In-Season Tournament" sieht an Dienstagen und Freitagen im November Spiele aller 30 NBA-Teams in sechs Fünfergruppen vor. Die Gruppensieger und zwei Wildcard-Teams schaffen den Sprung ins Viertelfinale, es folgen die Halbfinals sowie das große Endspiel im Spielerparadies in der Wüste Nevadas am 9. Dezember. Der Sieger erhält den NBA Cup.

Damit die Belastung nicht zu groß wird, zählen die Gruppenphase und die K.o.-Runden des Turnierformats mit Ausnahme des Finals auch als reguläre Ligaspiele. "Das Konzept an sich ist im Sport nichts Neues", sagte Silver, "für diejenigen, die internationalen Fußball verfolgen, ist das Tradition. Also dachten wir: Welch eine perfekte Gelegenheit für eine Liga mit weltweiter Strahlkraft wie die NBA."