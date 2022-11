Berlin (SID) - Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein hat in der NBA erneut überzeugt. Der Center, der für die New York Knicks erstmals in dieser Saison als Starter auflief, holte beim 118:133 gegen die Boston Celtics zehn Punkte und 14 Rebounds.

Die Milwaukee Bucks bleiben als einziges Team weiter ungeschlagen. Der zweimalige Champion setzte sich auch ohne Superstar Giannis Antetokounmpo mit 108:94 gegen die Oklahoma City Thunder durch. Mit neun Siegen führen die Bucks die Eastern Conference vor den Cleveland Cavaliers (7:1 Siege) an.

Nach dem Antisemitismus-Skandal um Kyrie Irving, der für fünf Partien suspendiert wurde, gewannen die kriselnden Brooklyn Nets das zweite Spiel nacheinander. Die New Yorker setzten sich knapp mit 98:94 bei den Charlotte Hornets durch. Irving siebenmaliger NBA-Allstar, hatte in den Sozialen Medien einen Link zu einem Film gepostet, dessen Inhalt als antisemitisch gilt, und war dafür stark kritisiert worden.