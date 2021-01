Köln (SID) - Die Denver Nuggets und Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben in der NBA ihren sechsten Saisonsieg gefeiert. Die Nuggets setzten sich in der heimischen Ball Arena mit 119:101 gegen Oklahoma City Thunder durch, Hartenstein steuerte fünf Punkte und sieben Assists bei. In der Tabelle der Western Conference verbesserte sich Denver auf Platz neun.

Im zweiten Spiel des Abends besiegten die Utah Jazz in der Vivint Arena in Salt Lake City die New Orleans Pelicans mit 118:102. Bester Werfer der Jazz war Donovan Mitchell mit 28 Punkten, Für die Pelicans erzielte Zion Williamson 32 Punkte und fünf Rebounds.