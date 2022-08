Köln (SID) - Basketball-Superstar LeBron James hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Das bestätigte sein Berater Rich Paul gegenüber ESPN. Demnach soll der viermalige NBA-Champion in dieser Zeit 97,1 Millionen US-Dollar verdienen. Der Vertrag greift ab dem kommenden Sommer, das zweite Jahr ist dabei aus Sicht des Spielers optional.

James war 2018 zu den Lakers gewechselt und hatte 2020 mit der prestigeträchtigen Franchise in der Corona-Bubble den Titel in der nordamerikanischen Profiliga gewonnen. Durch die Vertragsverlängerung kann er in der kommenden Saison nicht getradet werden.