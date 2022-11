Köln (SID) - Die Los Angeles Lakers kommen in der NBA weiter nicht in Schwung. Der Rekordmeister unterlag am Sonntag vor eigenem Publikum den formstarken Cleveland Cavaliers mit 100:114 (64:58) und kassierte die siebte Niederlage im neunten Saisonspiel. Superstar LeBron James stemmte sich gegen sein Ex-Team mit 27 Punkten gegen die Pleite, doch Donovan Mitchell (33) führte die Cavaliers zum achten Erfolg in Serie.

Dennis Schröder fehlte den Lakers nach seiner Daumen-OP erneut und muss weiter auf seinen ersten Einsatz warten.