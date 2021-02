Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Lakers müssen wohl mehrere Wochen ohne Basketball-Star Anthony Davis auskommen. Der Teamkollege von Nationalspieler Dennis Schröder zog sich nach ESPN-Informationen eine Achillessehnenverletzung zu und fällt bis zur All-Star-Pause der nordamerikanischen Profiliga NBA (5. bis 10. März) aus.

Davis war am Sonntag im Spiel gegen die Denver Nuggets mit schmerzverzerrtem Gesicht aus der Halle gehumpelt. Die Sehne sei aber nicht gerissen, bestätigte NBA-Champion Los Angeles später. Davis hatte schon in der Vorwoche zwei Begegnungen wegen Problemen mit der Achillessehne verpasst, war dann aber auf das Parkett zurückgekehrt.

Davis war 2019 zu den Lakers gewechselt und hatte entscheidenden Anteil an der 17. Meisterschaft des Teams. In der laufenden Saison kam er in 23 Spielen auf 22,5 Punkte im Schnitt.