In der NBA lief es für Lauri Markkanen in diesem Jahr richtig gut. Zwar verpassten seine Utah Jazz den Einzug in die Playoffs, doch für Markkanen war es das beste Jahr seiner Karriere. Im Durchschnitt lieferte der 25-Jährige 25,6 Punkte, 8,6 Rebounds und 1,9 Assists ab. Top-Werte!

In der Offseason wird er nun seinen Wehrdienst beim finnischen Militär ableisten, wie er gegenüber "ESPN" verriet. "Es ist Pflicht, wir müssen es tun, aber gleichzeitig sind wir auch stolz darauf. Ich denke, es ist ein gutes Vorbild, zu dienen. Und ich bin zuversichtlich, dass ich es so machen kann, dass es auch meine Vorbereitung auf die nächste Saison nicht beeinträchtigt."

In Finnland ist der Wehrdienst für finnische Staatsbürger verpflichtend und muss bis zum 30. Lebensjahr abgeleistet werden. Markkanens Stützpunkt befindet sich in der Hauptstadt Helsinki.

Wehrdienst bereits mehrfach verschoben

Markkanen verschob seinen Wehrdienst in der Vergangenheit bereits mehrere Male. Zum einen, als er an der Universität von Arizona studierte und Verpflichtungen in der finnischen Nationalmannschaft hatte. Zum anderen in der vergangenen Saison, als er mit seinem damaligen Team, den Cavaliers, das Play-in-Turnier erreichte, was mit dem Meldetermin kollidierte.

Finnland wurde in dieser Woche als neustes Mitglied der N.A.T.O. aufgenommen.