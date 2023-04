Trotz zweier Aussetzer seines Superstars Steph Curry hat NBA-Champion Golden State Warriors in einem Play-off-Krimi gegen die Sacramento Kings zum 2:2 ausgeglichen. Beim spektakulären 126:125 im vierten Spiel der Erstrundenserie verwarf Curry in den letzten Sekunden zunächst frei von der Dreier-Linie, was untypisch für ihn ist. Dann zeigte er im Aufbau unter Druck des Gegners eine Auszeit an - doch die Warriors hatten gar keine mehr.

"Ich sage es, wie es ist: Ich dachte, das wäre der klügste Zug der Welt", sagte Curry, der seine Mannschaft mit 32 Punkten angeführt hatte. "Zum Glück sind wir mit dem Sieg davongekommen, aber wir müssen lernen, wie wichtig all diese Details sind." Die Warriors verloren in dieser Szene den Ball, Curry kassierte zudem ein technisches Foul. Harrison Barnes verwarf für die Kings aber letztlich den potenziell entscheidenden Dreier.

Matchball für Hartenstein

Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Das Team des deutschen Nationalspielers gewann das vierte Duell mit den Cleveland Cavaliers 102:93 und führt in der Best-of-seven-Serie 3:1. Hartenstein kam auf acht Rebounds, zwei Blocks und einen Punkt.

3:1 führen auch die Boston Celtics gegen die Atlanta Hawks (129:121) und die Denver Nuggets gegen die Minnesota Timberwolves (108:114 n.V.).