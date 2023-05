Von Ole Frerks

Ein passenderes Ende hätte Spiel 4 kaum finden können. Nachdem beide Teams die Partie mehrfach gewonnen und verloren hatten, waren auch die Schlusssekunden von massiven Plays und massiven Fehlern geprägt. Nun wieder auf Seiten der Celtics: Jaylen Brown brach eine der ältesten Regeln des Basketballs, um Joel Embiid unterm Korb zu doppeln, wodurch James Hardens Eckendreier erst möglich wurde.

Auf der Gegenseite wartete Jayson Tatum zu lange, um das letzte Play zu initiieren, weshalb der Dreier von Marcus Smart zu spät in den Korb fiel. Dass noch kurz auf die Wiederholung gewartet werden musste, bevor richtig gejubelt wurde, passte nach diesem Klassiker ins Bild.

Nun steht die Serie bei 2:2 – ein ausgeglichenes Duell, könnte man meinen. Stimmt eigentlich aber nicht; Boston hat 41 Punkte mehr erzielt und hätte beide Niederlagen durch bessere Execution gewinnen können, wenn nicht müssen. Im Schlussviertel glaubte kaum jemand im Wells Fargo Center an einen Sieg der Sixers, dafür hat dieses Team über die Jahre schon zu viele ähnliche Spiele verloren.

Boston wirkt nach vier Spielen wie das tiefere, eigentlich bessere Team. Es gibt Gründe, warum die Celtics dieses Duell über die vergangenen Jahre dominiert haben, und viele davon kamen auch in dieser Serie schon zum Vorschein. Das garantiert dem amtierenden Vizemeister nur nichts. Spätestens jetzt sollten die Sixers daran glauben, dass sie diese Serie gewinnen können.

Das hat mit den Selbst-Sabotage-Tendenzen der Celtics zu tun, aber natürlich auch mit den Leistungen der beiden MVPs in den Reihen der Sixers, bei denen permanent gefragt wird, wie lange sie denn wohl noch zusammenspielen. Und die beide ziemlich dramatische Aufs und Abs erleben.

Joel Embiid dominiert nur eine Halbzeit

Auf dem Papier war Spiel 4 eins der besten Spiele von HarBiid, ohne Zweifel das beste in dieser Postseason. Harden war der beste Akteur auf dem Feld mit 42 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists, Embiid lieferte 34 Punkte, 13 Rebounds und 4 Assists, darunter auch den wichtigsten, den Harden zum Sieg verwerten konnte.

Bei Embiid war das Bild indes etwas wackliger, als die Zahlen es andeuten. Embiid spielte eine dominante erste Halbzeit, hatte später jedoch nicht den gewohnten Einfluss auf das Spiel. Allein über die letzten acht Minuten der regulären Spielzeit wurde er dreimal von der alten Nemesis Al Horford geblockt. Im Schlussviertel traf Embiid einen von sechs Würfen und ging keinmal an die Freiwurflinie, erst in der Overtime konnte er noch einmal letzte Kräfte mobilisieren.

Al Horford's three blocks on Joel Embiid in the final five minutes: pic.twitter.com/sAORRl7d58 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 7, 2023

Horford ist trotz seiner 36 Jahre ein wesentlicher Faktor dabei und ein Spieler, mit dem Embiid schon oft Probleme hatte. Die Müdigkeit dürfte indes ebenso wichtig gewesen sein. Der Kameruner kam erst in Spiel 2 von einer zweiwöchigen Pause zurück und ist noch nicht wieder bei 100 Prozent, was verständlich ist. Die Zahlen sprechen hier eine klare Sprache:

Embiid vs. Boston, erste Halbzeit: 15,3 Punkte, 53,8 Prozent aus dem Feld, 7 versuchte Freiwürfe, 5,7 Rebounds, 2,7 Blocks (18,7 Minuten)

Zweite Halbzeit: 9,7 Punkte, 34,6 Prozent aus dem Feld, 4 versuchte Freiwürfe, 4 Rebounds, 0,3 Blocks (17 Minuten)

Wie Boston Joel Embiid mürbe macht

Es sind nur drei Spiele, eine gute zweite Halbzeit kann diese Werte also auch leicht wieder korrigieren – aber bisher bestätigt der Eindruck die Zahlen. Embiid hat am Ende von Spielen bei weitem nicht den Einfluss wie zu Beginn, sowohl offensiv als auch defensiv, wo er ja auch (allein) dafür verantwortlich ist, die Celtics am Korb einzuschüchtern. Was von ihm am eigenen Korb verlangt wird, ist enorm.

Boston kann und muss dies noch mehr nutzen. Embiid musste in Spiel 4 46 Minuten abreißen, die Serie geht nun ohne längere Unterbrechung weiter. Doc Rivers hat kein allzu großes Vertrauen in seine Bank und ließ in der zweiten Hälfte Spiel 4 de facto bloß sieben Leute spielen, die zwei Minuten für Embiid-Backup Paul Reed ausgeklammert.

Die Celtics können auch selbst viel dafür tun, dass Embiid seine Minuten noch mehr spürt. Sie drehten das Spiel, als sie klein spielten beziehungsweise fünf Shooter auf dem Feld hatten. Embiid ist ein überragender Verteidiger, aber auch er kann nicht überall gleichzeitig sein. Je häufiger die Celtics es schaffen, ihn zu bewegen und auch mal vom Korb wegzuziehen, desto besser ist das für sie.

Nur ein Rotationsspieler der Celtics ist ein echter Non-Shooter: Robert Williams. Der Big Man gibt Embiid in der Defense einen Spieler, von dem er aushelfen kann, und fällt auf der anderen Seite zu oft auf die Fakes des MVPs herein. Williams hat seinen größten defensiven Wert ohnehin als Roamer, die Sixers schaffen es in der Regel aber, ihn direkt in Aktionen zu involvieren.

Boston muss das Tempo noch stärker forcieren

Vielleicht sollte der Timelord in dieser Serie eher nur in den Minuten spielen, die Embiid auf der Bank verbringt – oder er muss zumindest einen Weg finden, die "Nicht-Berücksichtigung" häufiger zu seinem Vorteil zu nutzen. In jedem Fall sollte das Rezept der Celtics lauten, Embiid so viel wie möglich arbeiten zu lassen, ihm keine Pausen zu gönnen.

Boston ist schneller, athletischer und breiter aufgestellt als die Sixers. Die Celtics können Philly nicht den Gefallen tun, den Ball langsam nach vorne zu bringen, selbst nach gegnerischen Treffern lohnt es sich, zu rennen. Dank Embiid stellen die Sixers eine starke Halbfeld-Defense, im Schnellangriff sind sie hingegen traditionell sehr angreifbar.

In Spiel 4 starteten laut "Cleaning the Glass" bereits über 20 Prozent der Celtics-Angriffe in Transition – ein sehr hoher Wert. Es geht aber immer noch mehr. Gerade über die ersten drei Viertel wirkte es trotz dieser Zahl ohnehin eher so, als würde Philadelphia das Tempo kontrollieren. Was an ihrem anderen Superstar lag.

Das Auf und Ab des James Harden

Es ist schon ein wenig bizarr. Harden hat mittlerweile den Punkt seiner Karriere erreicht, an dem jedes Playoff-Spiel zu einem Referendum wird. Er hat noch keinen Titel. Er hat zwar viele Playoff-Spiele gewonnen, aber auch viele Enttäuschungen erlebt, einen sehr zweifelhaften Ruf als Playoff-Spieler. Diese Serie hat alles, was dazu geführt hat, und noch ein bisschen mehr.

Es wäre nicht angemessen, die vier Spiele als Mikrokosmos seiner Playoff-Karriere zu bezeichnen – dafür waren die Spiele 1 und 4 zu gut, zu besonders. Es lässt sich gut dafür argumentieren, dass es sich sogar um die zwei besten Playoff-Spiele seiner Karriere handelte, jeweils mit Game-Winner und über 40 Punkten gegen ein favorisiertes Team. Was die 'anderen' Spiele noch unfassbarer macht.

Über die beiden Niederlagen in den Spielen 2 und 3 traf Harden fünf von 28 Würfen. Über die Playoffs trifft er 34 Prozent seiner Würfe am Ring, der schlechteste (!) Wert unter allen Guards in der NBA. Noch in Spiel 3 verweigerte er in mehreren Situationen Abschlüsse am Ring, die bisweilen an den Spieler erinnerten, der vor anderthalb Jahren für ihn nach Brooklyn getradet wurde.

James Harden findet die perfekte Balance

Einen solchen Moment hatte Harden auch in Spiel 4, ansonsten war diese Vorstellung nichts anderes als meisterlich. Er fand die perfekte Balance aus eigenem Attackieren und Playmaking. Schon im ersten Viertel erzielte er mehr Field Goals als in den Spielen zuvor kombiniert, fühlte sich sofort wohl, nachdem sich Verteidiger Jaylen Brown dessen zweites Foul abgeholt hatte.

Saß Embiid auf der Bank, übernahm Harden das Scoring, suchte sich methodisch das Matchup aus, das er haben wollte. Er traf überragend von draußen (6/9), war in diesem Spiel aber auch innerhalb der Linie gefährlich, was nicht zuletzt der sensationelle (und enorm schwierige) Floater zeigte, mit dem er Philly in die Verlängerung brachte.

Harden war in einem Spiel voller Fehler der eine Akteur, der nie die Kontrolle verlor. Er leistete sich bei all seinen Heldentaten bloß einen einzigen Ballverlust, doppelt wertvoll, berücksichtigt man die Transition-Vorteile der Celtics. Er hatte sogar jede Menge Winning Plays in der Defense! Zum zweiten Mal in der Serie war es Harden, nicht Embiid, auf den Boston keine Antwort finden konnte.

Wie die Sixers Harden in Spiel 4 entfesselten

Auch Rivers hatte seinen Anteil daran. Philly spielte im Vergleich zu den vorigen Spielen mit verbessertem Spacing. Jalen McDaniels war kein Teil der Rotation mehr, die Bigs setzten höhere Screens, um Harden Anlauf zu geben. Wenn er ein gutes Matchup hatte (oft Robert Williams), machten die Sixers den halben Court frei, um ihn tief in seiner Isolations-Trickkiste kramen zu lassen.

Ein besonders wertvolles Werkzeug: Tyrese Maxey wurde immer wieder oben am entgegengesetzten Flügel positioniert, wenn Harden am Perimeter isolieren wollte. Der Guard ist mit seiner Kombination aus über 40 Prozent von draußen und unfassbarer Geschwindigkeit der Sixer, von dem man am wenigsten absinken möchte – das machten die Sixers sich zunutze. All diese Maßnahmen hatten das Ziel, Harden mehr Platz für seine Drives zu verschaffen.

Smart, wie die Sixers ihren besten Shooter (v.a. Maxey) immer so positioniert haben, dass der Verteidiger nicht gegen Hardens Drive aushelfen konnte. Natürlich auch tolles Shotmaking, aber Platz hilft. pic.twitter.com/UOoJd1ieKg — Ole Frerks (@ole_frerks) May 8, 2023

Boston kann dieses Setup womöglich kontern, wenn etwa P.J. Tucker konsequenter blank gelassen wird und so mehr Hilfe gegen den Drive Hardens geschickt werden kann. Gleichzeitig kann man die Defense nicht zu sehr Richtung Harden verschieben, solange Embiid ebenfalls auf dem Court steht. Harden prozessiert sehr schnell, was die Defense ihm gibt. Sein Spiel ist multidimensional, da er eben auch so ein herausragender Playmaker ist.

Jetzt sind die Celtics an der Reihe

Es wird spannend zu sehen, welche Konter sich Joe Mazzulla vor Spiel 5 überlegt. Auf der einen Seite können sich die Celtics "okay" fühlen, da sie den Heimvorteil haben, die bessere Punktedifferenz, die fitteren Beine … und weil zwei epische Harden-Leistungen nötig waren, um sie zweimal (haarscharf) zu besiegen. In Spiel 4 hätte es trotz einer fürchterlichen ersten Halbzeit beinahe zum Sieg gereicht.

Auf der anderen Seite steht es trotzdem Unentschieden nach vier Spielen. Die Sixers haben gesehen, dass es einen Weg für sie gibt. Und Boston stolperte nicht zum ersten Mal am Ende eines engen Playoff-Spiels über die eigenen Füße. Je öfter so etwas passiert, desto mehr wächst das Vertrauen des anderen Teams, die Serie gewinnen zu können.

Vermutlich kann Harden nicht in jedem Spiel so auftreten wie in Spiel 4. Aber … zwei weitere Spiele würden ja reichen. Die Serie könnte schon entschieden sein. Stattdessen sind es langsam, aber sicher die Celtics, die zunehmend unter Druck geraten.