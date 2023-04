Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein ist mit den New York Knicks in der ersten Play-off-Runde der NBA wieder in Führung gegangen. Im heimischen Madison Square Garden besiegten die Knicks die Cleveland Cavaliers dank dominanter Defensivarbeit mit 99:79 und liegen in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 vorne.

Weniger als 80 gegnerische Punkte hatte vor den Knicks in dieser Saison noch kein Team zugelassen. Jalen Brunson überzeugte bei den Gastgebern zudem mit 21 Punkten, Hartenstein kam in 18 Minuten auf dem Parkett auf sieben Zähler. Spiel vier findet bereits am Sonntagabend erneut in New York statt.

Jokic führt Nuggets zum dritten Sieg

Angeführt von Nikola Jokic stehen die Denver Nuggets derweil vor einem Durchmarsch in die zweite Runde. Beim 120:111 bei den Minnesota Timberwolves erzielte der Superstar ein Triple-Double mit 20 Zählern, elf Rebounds und zwölf Assists. Den souveränen Nuggets fehlt beim Serienstand von 3:0 nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

Rekordmeister Boston Celtics hingegen musste im dritten Spiel der Serie gegen die Atlanta Hawks die erste Niederlage hinnehmen. Beim 122:130 war auf der Gegenseite Trae Young mit 32 Punkten der überragende Mann des Abends.