München - Seit Jahren zeigt sich Rapper Drake in der Scotiabank Arena, um seine Toronto Raptors anzufeuern. In seiner Heimatstadt hat er einen festen Platz in der ersten Reihe, immer wieder kommt er dabei auch mit den Spielern in Kontakt.

Der internationale Botschafter der NBA-Franchise neigt dazu, überschwänglich zu jubeln, gegnerische Spieler zu bepöbeln und darf teilweise sogar beim lokalen Sender der Raptors als Gast-Kommentator aufzutreten.

NBA: Drake provoziert Harrell

Jetzt hat er für seinen ersten inoffiziellen NBA-Punkt gesorgt. Beim ersten Saisonspiel Torontos gegen die Washington Wizards verwickelte Drake Montrezl Harrell in ein Wortgefecht und provozierte dabei ein technisches Foul gegen den Wizards-Center.

Den fälligen Freiwurf konnte Fred van Vleet verwandeln. Harrell dürfte das im Nachhinein egal sein. Mit 98:83 gewannen die Wizards das Auswärtsspiel, der ehemalige Lakers-Profi zeigte dabei ein starkes Spiel und legte 22 Punkte sowie neun Rebounds auf.

Drake dürfte trotzdem Blut geleckt haben.

