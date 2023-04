Dallas (SID) - Maxi Kleber und die Dallas Mavericks haben im Kampf um die Play-off-Teilnahme in der Basketball-Profiliga NBA einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Texaner verloren nach Verlängerung 130:132 bei den Atlanta Hawks und liegen drei Spiele vor dem Saisonende damit weiter nur auf Rang elf in der Western Conference. Kleber kam nur acht Minuten zum Einsatz und erzielte zwei Punkte.

Die Plätze sieben bis zehn jeder Conference berechtigen zum Einzug in das sogenannte Play-in-Turnier, in dem vier Mannschaften zwei Play-off-Plätze ausspielen. Beste Chancen darauf haben die Los Angeles Lakers nach ihrem 134:108 bei den Houston Rockets, zu dem Nationalspieler Dennis Schröder in knapp 18 Minuten nur einen Punkt beisteuerte. Die Lakers kämpfen mit Stadtrivale Clippers und Titelverteidiger Golden State Warriors auch noch um den sechsten Rang der Western Conference, der einen Play-off-Platz garantiert.

Die Brüder Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic dagegen nur noch eine rein theoretische Chance auf das Erreichen des zehnten Rangs in der Eastern Conference. Beim 128:102 gegen die Detroit Pistons war Franz Wagner mit 16 Punkten und acht Assists drittbester Werfer seiner Mannschaft, sein Bruder Moritz steuerte elf Punkte bei.