Köln (SID) - Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist mit den Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter im Aufwind. Der 29 Jahre alte Point Guard steuerte 21 Punkte zum 130:114 seiner Mannschaft gegen die Atlanta Hawks bei. Die Lakers feierten dadurch ihren vierten Sieg in Folge und haben etwa zur Halbzeit der regulären Saison wieder Kontakt zu den Play-off-Plätzen hergestellt.

Einen weiteren Erfolg erreichte auch Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Bei den Toronto Raptors setzte sich das Team des 24-Jährigen mit 112:108 durch und holte ebenfalls den vierten Sieg in Serie. Hartenstein steuerte zwei Punkte und sieben Rebounds bei. Die Knicks sind Tabellensechster in der Eastern Conference.

Eine Klatsche kassierten die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo (neun Punkte) beim 109:138 gegen die Charlotte Hornets. Die Gäste überrollten den Meister von 2021 besonders vor dem Seitenwechsel regelrecht, mit 51 Punkten allein im ersten Viertel stellten die Hornets den NBA-Rekord ein. Charlotte ist mit elf Siegen und 29 Niederlagen das zweitschlechteste Team der Eastern Conference.