Die Philadelphia 76ers müssen in der NBA im vierten Play-off-Spiel der Erstrundenserie gegen die Brooklyn Nets ohne Superstar Joel Embiid (29) auskommen. Der MVP-Kandidat erlitt beim Auswärtssieg am Donnerstag (102:97) eine Verletzung am rechten Knie, das teilten die 76ers nach einer MRT-Untersuchung am Freitag mit.

Philadelphia führt in der Best-of-seven-Serie komfortabel mit 3:0. Im dritten Spiel gegen die Nets hatte der am Ende merklich humpelnde Embiid 14 Punkte und zehn Rebounds für die Sixers beigesteuert, acht Sekunden vor Schluss gelang ihm noch ein entscheidender Block.