Frankfurt am Main (SID) - Dennis Schröder hat die Los Angeles Lakers zu einem wichtigen Erfolg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA geführt. Mit 26 Punkten, sechs Assists und zwei Rebounds avancierte der starke Nationalmannschafts-Kapitän in Abwesenheit des verletzten Superstars LeBron James zum besten Lakers-Profi beim 123:117 gegen seinen Ex-Klub Oklahoma City Thunder. Vor allem im zweiten Durchgang überzeugte Schröder.

Kevin Durant feierte zudem ein viel beachtetes und erfolgreiches Debüt bei den Phoenix Suns. Gegen die Charlotte Hornets erzielte der Superstar 23 Punkte und war damit maßgeblich am 105:91 beteiligt. Durant war vor drei Wochen von den Brooklyn Nets gekommen, musste aber zunächst aufgrund einer Bänderzerrung im Knie pausieren.

Durants Ex-Klubs unterlag dagegen den bärenstarken New York Knicks mit Isaiah Hartenstein. Der Nationalspieler kam beim 142:118 im Madison Square Garden auf acht Punkte, dazu steuerte er unter anderem acht Rebounds bei. Die Knicks setzten damit ihre Siegesserie fort, durch den siebten Erfolg nacheinander bleiben Hartenstein und Co. auf Play-off-Kurs.

Weniger erfolgreich verlief der Abend für die Brüder Franz und Moritz Wagner. Gegen die Milwaukee Bucks, Spitzenreiter der Eastern Conference, unterlagen sie mit Orlando Magic 117:139. Franz Wagner erzielte 18 Punkte, Moritz Wagner kam auf zwei Zähler und drei Rebounds. Bei den Bucks überzeugte Giannis Antetokounmpo mit 31 Punkten.