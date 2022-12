Köln (SID) - Das Brüderpaar Moritz und Franz Wagner sorgt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter für Furore. In der Nacht zum Samstag feierte das Duo mit Orlando Magic einen überraschenden 117:109-Erfolg bei den Boston Celtics, dem Tabellenführer in der Eastern Conference. Moritz Wagner erzielte 25 Punkte, Franz Wagner steuerte 19 Zähler bei.

Moritz Wagner war bester Punktesammler bei Magic und erreichte auch acht Rebounds und einen Assist. Franz Wagner kam auf vier Rebounds und zwei Assists. Orlando kam damit zum fünften Sieg in Folge, nachdem die Mannschaft davor neunmal hintereinander verloren hatte. In der Eastern Conference belegen die Wagner-Brüder mit Magic den 13. Tabellenplatz, die Celtics sind immer noch souverän vorn.

Ohne den am Oberschenkel verletzten Maximilian Kleber erzielten die Dallas Mavericks einen 130:110-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers. Dallas-Ass Luka Doncic kam auf 33 Punkte.

Der deutsche Profi Isaiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks einen 114:91-Sieg bei den Chicago Bulls. Hartenstein kam auf drei Punkte und zehn Rebounds. Für die Knicks war es der sechste Sieg in Folge, die Mannschaft belegt damit Platz sechs in der Eastern Conference.